Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 5 вересня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 5 вересня, за прогнозами синоптиків, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,
місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 13-18° тепла.
ЯК йдеться на сайті Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, завтра, у неділю, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Однак - без опадів. Температура вночі 9-7° тепла, вдень 15-16° тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На вихідних на Волині очікують заморозки до -3 градусів
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,
місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 13-18° тепла.
ЯК йдеться на сайті Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, завтра, у неділю, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Однак - без опадів. Температура вночі 9-7° тепла, вдень 15-16° тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На вихідних на Волині очікують заморозки до -3 градусів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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