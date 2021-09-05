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Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 5 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 5 вересня
Завтра, 5 вересня, за прогнозами синоптиків, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,
місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 13-18° тепла.

ЯК йдеться на сайті Sinoptik, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, завтра, у неділю, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Однак - без опадів. Температура вночі 9-7° тепла, вдень 15-16° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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