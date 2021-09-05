Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 5 вересня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,

місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 13-18° тепла.



ЯК йдеться на сайті



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 5 вересня, за прогнозами синоптиків, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,місцями на ґрунті заморозки 0,-3°, вдень 13-18° тепла.ЯК йдеться на сайті Sinoptik , починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, завтра, у неділю, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Однак - без опадів. Температура вночі 9-7° тепла, вдень 15-16° тепла.

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