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Літак з понад 130 пасажирами аварійно приземлився у Львові

Літак з понад 130 пасажирами аварійно приземлився у Львові
Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus, на борту якого перебувала 131 людина, здійснив аварійну посадку у міжнародному аеропорті "Львов".

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Так, 4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.

Літак здійснив благополучну посадку о 12 год. 39 хв.

Як зазначають у пресофісі авіакомпанії, з пасажирами - 131 особа - все в порядку.


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Теги: Львів, аварійна посадка, міжнародний аеропорт
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