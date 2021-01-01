Літак з понад 130 пасажирами аварійно приземлився у Львові
Сьогодні, 16:05
Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus, на борту якого перебувала 131 людина, здійснив аварійну посадку у міжнародному аеропорті "Львов".
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Так, 4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.
Літак здійснив благополучну посадку о 12 год. 39 хв.
Як зазначають у пресофісі авіакомпанії, з пасажирами - 131 особа - все в порядку.
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Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Так, 4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.
Літак здійснив благополучну посадку о 12 год. 39 хв.
Як зазначають у пресофісі авіакомпанії, з пасажирами - 131 особа - все в порядку.
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