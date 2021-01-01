Літак з понад 130 пасажирами аварійно приземлився у Львові





Про це



Так, 4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.



Літак здійснив благополучну посадку о 12 год. 39 хв.



Як зазначають у пресофісі авіакомпанії, з пасажирами - 131 особа - все в порядку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus, на борту якого перебувала 131 людина, здійснив аварійну посадку у міжнародному аеропорті "Львов".Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.Так, 4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "ТРИВОГА". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака-Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі.Літак здійснив благополучну посадку о 12 год. 39 хв.Як зазначають у пресофісі авіакомпанії, з пасажирами - 131 особа - все в порядку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію