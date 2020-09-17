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У селі на Волині збудують новий храм УПЦ (МП)

У селі на Волині збудують новий храм УПЦ (МП)
3 вересня 2021 року, вікарний архієрей єпархії єпископ Камінь-Каширський звершив чин закладки каменя під будівництво Свято-Покровського храму у селі Хмельницьке Берестечківського благочиння.

Про це повідомляють на офіційному сайті Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Владиці в той дня співслужили благочинний округи прот. Дмитро Петрущак, настоятель громади свящ. Микола Слива та клірики благочиння.

Владика освятив хрест, наріжний камінь, фундамент майбутньої будівлі та заклав пам’ятну капсулу.

На завершення архіпастир побажав настоятелю громади та парафіянам допомоги у подальших трудах.

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Теги: Луцький район, УПЦ (МП), новий храм
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