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Перевершив увесь світ: український плавець став найтитулованішим спортсменом на іграх в Токіо

Перевершив увесь світ: український плавець став найтитулованішим спортсменом на іграх в Токіо
Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них п'ять - золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.

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З топ-10 мультимедалістів Токіо лише один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейг'ю, який здобув три "золота" й одне "срібло" в бігових дисциплінах.


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Теги: ПАралімпіада-2021, український плавець, найтитулованішим спортсменом
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