Перевершив увесь світ: український плавець став найтитулованішим спортсменом на іграх в Токіо
Сьогодні, 19:24
Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них п'ять - золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.
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З топ-10 мультимедалістів Токіо лише один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейг'ю, який здобув три "золота" й одне "срібло" в бігових дисциплінах.
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Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них п'ять - золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Український плавець став найуспішнішим мультимедалістом Паралімпіади
З топ-10 мультимедалістів Токіо лише один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейг'ю, який здобув три "золота" й одне "срібло" в бігових дисциплінах.
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