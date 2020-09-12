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Сотні лучан на Театральному майдані утворили велетенське серце до Дня міста. ФОТО

Сотні лучан на Театральному майдані утворили велетенське серце до Дня міста. ФОТО
Композицію “Луцьк” і червоне серце сформували сьогодні, 4 вересня, на Театральному майдані учасники акції “Українська вишиванка”.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

“Любимо Луцьк”, “Луцьк — це любов” - вважає кожен учасник акції, який приєднався до формування цієї композиції.

Участь в “Українській вишиванці” брали родинами, батьки з дітками. На Театральному майдані були й такі, що не пропустили акцію жодного разу.

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Нагадаємо, 4 та 5 вересня Луцьк відзначає День міста. В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ. За посиланням розміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій.

До слова, у зв’язку з проведенням різноманітних заходів з нагоди Дня міста, 4-5 вересня обмежать рух транспорту центральними вулицями Луцька.


Сотні лучан на Театральному майдані утворили велетенське серце до Дня міста. ФОТО
Сотні лучан на Театральному майдані утворили велетенське серце до Дня міста. ФОТО


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Теги: День міста, святкування, Луцьк, громадська акцція
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