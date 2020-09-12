Сотні лучан на Театральному майдані утворили велетенське серце до Дня міста. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Композицію “Луцьк” і червоне серце сформували сьогодні, 4 вересня, на Театральному майдані учасники акції “Українська вишиванка”.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
“Любимо Луцьк”, “Луцьк — це любов” - вважає кожен учасник акції, який приєднався до формування цієї композиції.
Участь в “Українській вишиванці” брали родинами, батьки з дітками. На Театральному майдані були й такі, що не пропустили акцію жодного разу.
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Нагадаємо, 4 та 5 вересня Луцьк відзначає День міста. В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ. За посиланням розміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій.
До слова, у зв’язку з проведенням різноманітних заходів з нагоди Дня міста, 4-5 вересня обмежать рух транспорту центральними вулицями Луцька.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
“Любимо Луцьк”, “Луцьк — це любов” - вважає кожен учасник акції, який приєднався до формування цієї композиції.
Участь в “Українській вишиванці” брали родинами, батьки з дітками. На Театральному майдані були й такі, що не пропустили акцію жодного разу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк святкує: на Театральному майдані – урочистості, вручили високі відзнаки. ФОТО
Нагадаємо, 4 та 5 вересня Луцьк відзначає День міста. В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ. За посиланням розміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій.
До слова, у зв’язку з проведенням різноманітних заходів з нагоди Дня міста, 4-5 вересня обмежать рух транспорту центральними вулицями Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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