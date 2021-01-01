Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО

Сьогодні, 4 вересня, у День міста стартував найсмачніший гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest. Локація традиційна — територія Луцького замку. Про це інформує пресслужба міської ради.У перший день гостей фестивалю розважали гурт PATSYKI Z FRANEKA та відомі діджеї Луцька й України — DJ Lexus, DJ Plu , DJ Dustin та беззаперечний хедлайнер клубної музики — DJ KON’.Ще на заході виступали потужні спікери, функціонувала дитяча зона, і звичайно, гостей пригощали різноманітними смаколиками – на будь-який смак.Тут представлена не тільки українська кухня, можна скуштувати й угорські й грузинські страви.А перед замком на площі стартував видовищний фестиваль лицарства. Сотні лицарів приїхали з різних куточків України. Їх організовує клуб середньовічного бою «Айна Бера. Луцьк». Глядачі змогли побачити запаморочливі бої в одиночних і групових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5» та «16vs16».Затра, 5 вересня, програма фестивалю теж буде різноплановою та цікавою.