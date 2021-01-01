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Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО

Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Сьогодні, 4 вересня, у День міста стартував найсмачніший гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest. Локація традиційна — територія Луцького замку. Про це інформує пресслужба міської ради.

У перший день гостей фестивалю розважали гурт PATSYKI Z FRANEKA та відомі діджеї Луцька й України — DJ Lexus, DJ Plu , DJ Dustin та беззаперечний хедлайнер клубної музики — DJ KON’.

Ще на заході виступали потужні спікери, функціонувала дитяча зона, і звичайно, гостей пригощали різноманітними смаколиками – на будь-який смак.

Тут представлена не тільки українська кухня, можна скуштувати й угорські й грузинські страви.



А перед замком на площі стартував видовищний фестиваль лицарства. Сотні лицарів приїхали з різних куточків України. Їх організовує клуб середньовічного бою «Айна Бера. Луцьк». Глядачі змогли побачити запаморочливі бої в одиночних і групових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5» та «16vs16».

Затра, 5 вересня, програма фестивалю теж буде різноплановою та цікавою.

Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО

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Теги: Lutsk Food Fest 2021
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