Як лучани святкували День міста на Lutsk Food Fest.ФОТО
Сьогодні, 23:15
Сьогодні, 4 вересня, у День міста стартував найсмачніший гастрономічний фестиваль Lutsk Food Fest. Локація традиційна — територія Луцького замку. Про це інформує пресслужба міської ради.
У перший день гостей фестивалю розважали гурт PATSYKI Z FRANEKA та відомі діджеї Луцька й України — DJ Lexus, DJ Plu , DJ Dustin та беззаперечний хедлайнер клубної музики — DJ KON’.
Ще на заході виступали потужні спікери, функціонувала дитяча зона, і звичайно, гостей пригощали різноманітними смаколиками – на будь-який смак.
Тут представлена не тільки українська кухня, можна скуштувати й угорські й грузинські страви.
А перед замком на площі стартував видовищний фестиваль лицарства. Сотні лицарів приїхали з різних куточків України. Їх організовує клуб середньовічного бою «Айна Бера. Луцьк». Глядачі змогли побачити запаморочливі бої в одиночних і групових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5» та «16vs16».
Затра, 5 вересня, програма фестивалю теж буде різноплановою та цікавою.
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У перший день гостей фестивалю розважали гурт PATSYKI Z FRANEKA та відомі діджеї Луцька й України — DJ Lexus, DJ Plu , DJ Dustin та беззаперечний хедлайнер клубної музики — DJ KON’.
Ще на заході виступали потужні спікери, функціонувала дитяча зона, і звичайно, гостей пригощали різноманітними смаколиками – на будь-який смак.
Тут представлена не тільки українська кухня, можна скуштувати й угорські й грузинські страви.
А перед замком на площі стартував видовищний фестиваль лицарства. Сотні лицарів приїхали з різних куточків України. Їх організовує клуб середньовічного бою «Айна Бера. Луцьк». Глядачі змогли побачити запаморочливі бої в одиночних і групових номінаціях «меч-меч», «щит-меч», «5vs5» та «16vs16».
Затра, 5 вересня, програма фестивалю теж буде різноплановою та цікавою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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