За одинадцять днів Паралімпіади Україна здобула 98 медалей





4 вересня наша команда здобула 4 медалі - 3 срібні та 1 бронзову, передає



Ігоря Цвєтова (біг на 200 метрів, T35) і Оксани Ботурчук (біг на 200 метрів, T12), «бронза» у стрільця Василя Ковальчука (пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, SH2).



Загалом наші паралімпійці мають у Токіо 98 медалей (24, 47, 27). У передостанній день змагань Україна втратила п'яте місце у медальному заліку. Українських паралімпійців випередили спортсмени із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.



Україна на даний момент перебуває на шостому місці.



Лідирує на Паралімпіаді збірна Китаю - 200 медалей (93, 57, 50). На другому місці представники Великої Британії - 122 (41, 38, 43).



Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти видах спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках. Склад команди - 143 параатлети.



XVI літні Паралімпійські ігри завершаться завтра, 5 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо для збірної україни завершився одинадцятий змагальний день.4 вересня наша команда здобула 4 медалі - 3 срібні та 1 бронзову, передає Укрінформ Паралімпійське «срібло» в активі веслувальниці Марини Мажули (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1), представників легкої атлетики(біг на 200 метрів, T35) і(біг на 200 метрів, T12), «бронза» у стрільця(пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, SH2).Загалом наші паралімпійці мають у Токіо 98 медалей (24, 47, 27). У передостанній день змагань Україна втратила п'яте місце у медальному заліку. Українських паралімпійців випередили спортсмени із Нідерландів, які за підсумками змагального дня здобули дві золоті нагороди.Україна на даний момент перебуває на шостому місці.Лідирує на Паралімпіаді збірна Китаю - 200 медалей (93, 57, 50). На другому місці представники Великої Британії - 122 (41, 38, 43).Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти видах спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках. Склад команди - 143 параатлети.XVI літні Паралімпійські ігри завершаться завтра, 5 вересня.

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