У Володимирі-Волинському водій втік з місця ДТП, але залишив номерні знаки
Сьогодні, 21:21
4-го вересня ввечері у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській сталася аварія поблизу АТП.
Як зазначили БУГу очевидці, легковик зіткнувся з автомобілем марки “КІА” на вулиці Ковельській, і звернувши на вулицю Незалежності, зник з місця пригоди.
Винуватець аварії залишив бампер і номерні знаки.
На місці події працювала поліція.
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Як зазначили БУГу очевидці, легковик зіткнувся з автомобілем марки “КІА” на вулиці Ковельській, і звернувши на вулицю Незалежності, зник з місця пригоди.
Винуватець аварії залишив бампер і номерні знаки.
На місці події працювала поліція.
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