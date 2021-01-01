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У Володимирі-Волинському водій втік з місця ДТП, але залишив номерні знаки

У Володимирі-Волинському водій втік з місця ДТП, але залишив номерні знаки
4-го вересня ввечері у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській сталася аварія поблизу АТП.

Як зазначили БУГу очевидці, легковик зіткнувся з автомобілем марки “КІА” на вулиці Ковельській, і звернувши на вулицю Незалежності, зник з місця пригоди.

Винуватець аварії залишив бампер і номерні знаки.

На місці події працювала поліція.

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Теги: ДДП, Володимир, залишив бампер і номерні знаки
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