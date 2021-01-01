У Володимирі-Волинському водій втік з місця ДТП, але залишив номерні знаки





Як зазначили



Винуватець аварії залишив бампер і номерні знаки.



На місці події працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го вересня ввечері у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській сталася аварія поблизу АТП.Як зазначили БУГу очевидці, легковик зіткнувся з автомобілем марки “КІА” на вулиці Ковельській, і звернувши на вулицю Незалежності, зник з місця пригоди.Винуватець аварії залишив бампер і номерні знаки.На місці події працювала поліція.

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