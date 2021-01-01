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5 вересня на Волині: гортаючи календар

5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає депутат Луцької районної ради, лікар-ординатор Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Сівак (на фото).

А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.

Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!

5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності.

5 вересня 1944 року з’явилася постанова виконкому Волинської обласної ради про відкриття першої на Волині трьохрічної фельдшерсько-акушерської школи для підготовки медичних спеціалістів середньої ланки (у майбутньому – Луцький базовий медичний коледж).

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