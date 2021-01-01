5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає депутат Луцької районної ради, лікар-ординатор Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Сівак (на фото).
А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.
Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності.
5 вересня 1944 року з’явилася постанова виконкому Волинської обласної ради про відкриття першої на Волині трьохрічної фельдшерсько-акушерської школи для підготовки медичних спеціалістів середньої ланки (у майбутньому – Луцький базовий медичний коледж).
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А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.
Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!
5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності.
5 вересня 1944 року з’явилася постанова виконкому Волинської обласної ради про відкриття першої на Волині трьохрічної фельдшерсько-акушерської школи для підготовки медичних спеціалістів середньої ланки (у майбутньому – Луцький базовий медичний коледж).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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