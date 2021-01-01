Нововолинська лікарня отримала унікальне французьке медобладнання





Презентували його колективу медзакладу 3 вересня гості міста - представники міжнародної організації «Ротарі» з Франції, Бельгії та Люксембургу.



Про такий дарунок Борис Карпус.



Він зазначив, що це вже друга зустріч у рамках співпраці міської влади та міжнародної організації.



«Нововолинськ - молоде місто, що активно розвивається і відкрите для нових проєктів. З нашими партнерами співпрацюємо у галузі охорони здоров'я, освіти, культури та молодіжної політики», - зазначив мер міста.



Тож гості відвідали центральну міську лікарню, де також домовилися про про стажування нововолинських лікарів у медичних закладах Франції та Бельгії.



А ще представники «Ротарі» побували у Нововолинському ліцеї №1, де поглиблено вивчають іноземні мови. Зокрема, французьку. Вихованці закладу підготували невеличкий концерт і розповідь про Нововолинськ французькою мовою. Гості подарували бібліотеці ліцею літературу для школярів, щоб вони могли вдосконалювати свої знання.



Говорили про започаткування обмінів наших учнів. Місцем перебування французьких школярів може стати табір "Прикордонник". Показали гостям територію табору, приміщення та умови.



Прозвучала гарна пропозиція організувати у Нововолинську фестиваль наших культур



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинській центральній міській лікарні з Франції передали нове обладнання для роботи з судинами, яке скорочує час операції та запобігає утворенню кровотеч.Презентували його колективу медзакладу 3 вересня гості міста - представники міжнародної організації «Ротарі» з Франції, Бельгії та Люксембургу.Про такий дарунок повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Нововолинський міський головаВін зазначив, що це вже друга зустріч у рамках співпраці міської влади та міжнародної організації.«Нововолинськ - молоде місто, що активно розвивається і відкрите для нових проєктів. З нашими партнерами співпрацюємо у галузі охорони здоров'я, освіти, культури та молодіжної політики», - зазначив мер міста.Тож гості відвідали центральну міську лікарню, де також домовилися про про стажування нововолинських лікарів у медичних закладах Франції та Бельгії.А ще представники «Ротарі» побували у Нововолинському ліцеї №1, де поглиблено вивчають іноземні мови. Зокрема, французьку. Вихованці закладу підготували невеличкий концерт і розповідь про Нововолинськ французькою мовою. Гості подарували бібліотеці ліцею літературу для школярів, щоб вони могли вдосконалювати свої знання.Говорили про започаткування обмінів наших учнів. Місцем перебування французьких школярів може стати табір "Прикордонник". Показали гостям територію табору, приміщення та умови.Прозвучала гарна пропозиція організувати у Нововолинську фестиваль наших культур

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