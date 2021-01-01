На Волині затримали злочинну групу, яка через соцмережі продавала наркотики





Про це



Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес кілька мешканців Ковельського району. Підшуковували клієнтів через соціальні мережі. Оплату за товар отримували на банківські картки. Щомісячний дохід наркоділків складав понад 200 тис. гривень.



Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій вилучено:

- понад три кілограми наркотичного засобу "канабіс",

- близько 300 грам психотропних речовин "альфа PVP" та "амфетамін",

- чорнові записи та мобільні телефони,

- банківські картки та інші речі з доказами протиправної діяльності.



Оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



У межах кримінального провадження їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно). Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді триманні під вартою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України ліквідувала діяльність організованої злочинної групи. Учасники угруповання спеціалізувались на збуті амфетаміну та канабісу на території Волині.Про це інформує пресслужба Управління СБ України у Волинській області.Оперативники спецслужби встановили, що організували протиправний бізнес кілька мешканців Ковельського району. Підшуковували клієнтів через соціальні мережі. Оплату за товар отримували на банківські картки. Щомісячний дохід наркоділків складав понад 200 тис. гривень.Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій вилучено:- понад три кілограми наркотичного засобу "канабіс",- близько 300 грам психотропних речовин "альфа PVP" та "амфетамін",- чорнові записи та мобільні телефони,- банківські картки та інші речі з доказами протиправної діяльності.Оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.У межах кримінального провадження їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно). Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді триманні під вартою.

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