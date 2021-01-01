В Україну прибув гуманітарний вантаж зі США з інноваційними ліками проти COVID-19





Про це у Фейсбуку повідомляє Посольство України в США, передає



«За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання даного гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту Президента України до США», - зазначили в дипломатичній установі.



Вантаж містить інноваційні лікарські препарати Bamlanivimab та Etesevimab, що застосовуються проти COVID-19. Їх загальна вартість сягає $20 млн. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенями тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.



«Вантаж у вигляді 60 тис. флаконів лікарських препаратів надалі буде проходити розмитнення та транспортування у 24 області України. У цьому ми хочемо висловити окрему подякую «Благодійному фонду Євгена Пивоварова», який допомагатиме в усіх процедурах. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України»,- додали в Посольстві.



Як уточнюється, громадська неприбуткова організація Direct Relief базується в штаті Каліфорнія, США. Вона працює у 60 країнах світу.

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