Україна зіграла внічию з Францією у відборі чемпіонату світу-2022 з футболу.ВІДЕО

4 вересня у Києві на НСК «Олімпійський» завершився поєдинок п'ятого туру відбіркової стадії чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому зустрічалися національні збірні України та Франції.Національна збірна України з футболу уп'яте зіграла внічию у кваліфікації чемпіонату світу-2022.У своєму п'ятому поєдинку відбіркової стадії мундіалю командане втримала перемогу над збірною Франції, зігравши внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.«Синьо-жовті» відкрили рахунок на 44-й хвилині завдяки голуударом з-за меж штрафного у праву «дев'ятку».На 50 хвилині матчузрівняв рахунок у матчі, пробивши з відскоку в нижній правий кут воріт. 1:1.В іншому поєдинку відбіркової групи D Фінляндія переграла Казахстан - 1:0.Турнірне становище: Франція - 9 очок (після 5-х ігор), Фінляндія - 5 (3), Україна - 5 (5), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).Відбірковий турнір ЧС-2022 «синьо-жовті» завершать поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.