Україна зіграла внічию з Францією у відборі чемпіонату світу-2022 з футболу.ВІДЕО
04 вересень, 23:55
4 вересня у Києві на НСК «Олімпійський» завершився поєдинок п'ятого туру відбіркової стадії чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому зустрічалися національні збірні України та Франції.
Національна збірна України з футболу уп'яте зіграла внічию у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
У своєму п'ятому поєдинку відбіркової стадії мундіалю команда Олександра Петракова не втримала перемогу над збірною Франції, зігравши внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.
«Синьо-жовті» відкрили рахунок на 44-й хвилині завдяки голу Миколи Шапаренка ударом з-за меж штрафного у праву «дев'ятку».
На 50 хвилині матчу Марсьяль зрівняв рахунок у матчі, пробивши з відскоку в нижній правий кут воріт. 1:1.
В іншому поєдинку відбіркової групи D Фінляндія переграла Казахстан - 1:0.
Турнірне становище: Франція - 9 очок (після 5-х ігор), Фінляндія - 5 (3), Україна - 5 (5), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).
Відбірковий турнір ЧС-2022 «синьо-жовті» завершать поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).
Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.
XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
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Національна збірна України з футболу уп'яте зіграла внічию у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
У своєму п'ятому поєдинку відбіркової стадії мундіалю команда Олександра Петракова не втримала перемогу над збірною Франції, зігравши внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.
«Синьо-жовті» відкрили рахунок на 44-й хвилині завдяки голу Миколи Шапаренка ударом з-за меж штрафного у праву «дев'ятку».
На 50 хвилині матчу Марсьяль зрівняв рахунок у матчі, пробивши з відскоку в нижній правий кут воріт. 1:1.
В іншому поєдинку відбіркової групи D Фінляндія переграла Казахстан - 1:0.
Турнірне становище: Франція - 9 очок (після 5-х ігор), Фінляндія - 5 (3), Україна - 5 (5), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).
Відбірковий турнір ЧС-2022 «синьо-жовті» завершать поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).
Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.
XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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