У Володимирі не розминулися маршрутка та мінівен.ВІДЕО





По це повідомляють очевидці на сторінці



На місці ДТП зараз працює поліція.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю 5 вересня близько 8:20 по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилось ДТП, за участі маршрутного таксі номер 10 та мінівена.По це повідомляють очевидці на сторінці Твій Володимир у Фейсбуці.На місці ДТП зараз працює поліція.

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