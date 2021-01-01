У Володимирі не розминулися маршрутка та мінівен.ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
У неділю 5 вересня близько 8:20 по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилось ДТП, за участі маршрутного таксі номер 10 та мінівена.
По це повідомляють очевидці на сторінці Твій Володимир у Фейсбуці.
На місці ДТП зараз працює поліція.
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По це повідомляють очевидці на сторінці Твій Володимир у Фейсбуці.
На місці ДТП зараз працює поліція.
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