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У Володимирі не розминулися маршрутка та мінівен.ВІДЕО

У Володимирі не розминулися маршрутка та мінівен.ВІДЕО
У неділю 5 вересня близько 8:20 по вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилось ДТП, за участі маршрутного таксі номер 10 та мінівена.

По це повідомляють очевидці на сторінці Твій Володимир у Фейсбуці.

На місці ДТП зараз працює поліція.





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Теги: ДТП, маршрутк
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