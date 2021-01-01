COVID-19 на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

За останню добу на Волині лабораторно підтвердили 19 випадків захворювання на COVID-19.Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 вересня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Хворобу підтвердили у жителів таких територіальних громад:– 11 хворих:— Луцька ТГ – 7 хворих— Колківська ТГ – 1 хворий— Мар’янівська ТГ – 2 хворих— Підгайцівська ТГ– 1 хворий– 2 хворих:— Нововолинська ТГ – 2 хворих– 2 хворих:— К. Каширська ТГ – 1 хворий— Маневицька ТГ – 1 хворий– 4 хворих— Ковельська ТГ – 2 хворих— Люблинецька ТГ – 1 хворий— Турійська ТГ – 1 хворий.Усього станом на 5 вересня в області зареєстровано 62 809 випадків.Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0). Методом ПЛР всього обстежено 273 885 осіб, за останню добу – 73 особи.За добу 04 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 908 щеплень. Першою дозою щеплено 266 осіб та другою дозою – 642 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 97 948 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 75 614 людей. Загалом проведено 173 562 щеплення.