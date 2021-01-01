COVID-19 на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 10:17
За останню добу на Волині лабораторно підтвердили 19 випадків захворювання на COVID-19.
Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 вересня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Хворобу підтвердили у жителів таких територіальних громад:
Луцький район – 11 хворих:
— Луцька ТГ – 7 хворих
— Колківська ТГ – 1 хворий
— Мар’янівська ТГ – 2 хворих
— Підгайцівська ТГ– 1 хворий
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
— Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
— К. Каширська ТГ – 1 хворий
— Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 4 хворих
— Ковельська ТГ – 2 хворих
— Люблинецька ТГ – 1 хворий
— Турійська ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 5 вересня в області зареєстровано 62 809 випадків.
Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0). Методом ПЛР всього обстежено 273 885 осіб, за останню добу – 73 особи.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 04 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 908 щеплень. Першою дозою щеплено 266 осіб та другою дозою – 642 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 97 948 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 75 614 людей. Загалом проведено 173 562 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 вересня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Хворобу підтвердили у жителів таких територіальних громад:
Луцький район – 11 хворих:
— Луцька ТГ – 7 хворих
— Колківська ТГ – 1 хворий
— Мар’янівська ТГ – 2 хворих
— Підгайцівська ТГ– 1 хворий
Володимир-Волинський район – 2 хворих:
— Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
— К. Каширська ТГ – 1 хворий
— Маневицька ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 4 хворих
— Ковельська ТГ – 2 хворих
— Люблинецька ТГ – 1 хворий
— Турійська ТГ – 1 хворий.
Усього станом на 5 вересня в області зареєстровано 62 809 випадків.
Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0). Методом ПЛР всього обстежено 273 885 осіб, за останню добу – 73 особи.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 04 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 908 щеплень. Першою дозою щеплено 266 осіб та другою дозою – 642 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 97 948 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 75 614 людей. Загалом проведено 173 562 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
COVID-19 на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 10:17
У Володимирі не розминулися маршрутка та мінівен.ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
Курс валют в обмінниках Луцька на 5 вересня
Сьогодні, 09:30
За добу до ковідних лікарень України потрапили 899 людей
Сьогодні, 09:08
Медіа