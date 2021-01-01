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COVID-19 на Волині: повідомили ситуацію за останню добу

COVID-19 на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
За останню добу на Волині лабораторно підтвердили 19 випадків захворювання на COVID-19.

Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 вересня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Хворобу підтвердили у жителів таких територіальних громад:

Луцький район – 11 хворих:
— Луцька ТГ – 7 хворих
— Колківська ТГ – 1 хворий
— Мар’янівська ТГ – 2 хворих
— Підгайцівська ТГ– 1 хворий

Володимир-Волинський район – 2 хворих:
— Нововолинська ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 2 хворих:
— К. Каширська ТГ – 1 хворий
— Маневицька ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 4 хворих
— Ковельська ТГ – 2 хворих
— Люблинецька ТГ – 1 хворий
— Турійська ТГ – 1 хворий.

Усього станом на 5 вересня в області зареєстровано 62 809 випадків.

Одужало – 61 237 осіб (за останню добу – 0). Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0). Методом ПЛР всього обстежено 273 885 осіб, за останню добу – 73 особи.

Вакцинація проти COVID-19
За добу 04 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 908 щеплень. Першою дозою щеплено 266 осіб та другою дозою – 642 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 97 948 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 75 614 людей. Загалом проведено 173 562 щеплення.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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