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У Луцьку капітально «взялися» за ремонт Дубнівської.ВІДЕО.ФОТО

У Луцьку капітально «взялися» за ремонт Дубнівської.ВІДЕО.ФОТО
У Луцьку впродовж двох років триватиме капітальний ремонт вулиці Дубнівської.

Про це йдеться в сюжеті «Суспільного».

Ремонтні роботи розпочали два тижні тому. 3 вересня підрядна організація розпочала влаштування шару дороги від Об'їзної до вулиці Карпенка-Карого.

Як повідомив директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк, в рамках ремонту запланована зміна інженерних мереж, зокрема зливових і фекальних каналізацій на ділянці від Карпенка-Карого до вулиці Бринського.

«Зараз тривають активні роботи з фрезерування та укладання нижнього шару асфальтобетону. Також облаштовують колодязі зливової каналізації», – зазначив комунальник.

Окрім того, у зв'язку з ремонтом дороги на вулиці Дубнівській тролейбуси за маршрутом № 5 курсують з 3 вересня до завершення дорожніх робіт за оновленим маршрутом. Про це повідомив директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.

«Через дорожні роботи тролейбуси не доїжджатимуть до вулиці Заводської. Натомість кінцева зупинка тимчасово знаходитиметься біля Київського майдану. Основний маршрут залишається без змін», – зазначив Володимир Пуц.

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Теги: ремонт Дубнівська, Осіюк
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