У найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки



Про це повідомляє ДСНС.



«Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, "жовтий")», - йдеться в повідомленні.



Як ми повідомляли, за даними синоптиків, у неділю, 5 вересня, на Волині

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