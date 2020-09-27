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У найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки

У найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки
В Україні вночі 6-7 вересня, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки 0-3° на поверхні ґрунту.
Про це повідомляє ДСНС.

«Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, "жовтий")», - йдеться в повідомленні.

Як ми повідомляли, за даними синоптиків, у неділю, 5 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

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Теги: погода, заморозки
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