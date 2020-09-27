У найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки
Сьогодні, 12:03
В Україні вночі 6-7 вересня, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки 0-3° на поверхні ґрунту.
Про це повідомляє ДСНС.
«Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, "жовтий")», - йдеться в повідомленні.
Як ми повідомляли, за даними синоптиків, у неділю, 5 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДСНС.
«Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, "жовтий")», - йдеться в повідомленні.
Як ми повідомляли, за даними синоптиків, у неділю, 5 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки
Сьогодні, 12:03
У Луцьку капітально «взялися» за ремонт Дубнівської.ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 11:37
COVID-19 на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
Сьогодні, 10:17
Медіа