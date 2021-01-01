Сьома річниця Мінських угод: США закликали Росію вивести війська з України





Про це заявило посольство США в Києві, - інформує



«У сьому річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести свої сили з України та повернути Україні контроль над її міжнародно визнаними кордонами. РФ має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході», — наголосили в дипустанові.



Угоди про перемир’я у війні на сході України було підписано у Мінську 5 вересня 2014 року. Вони є політичними, а не юридично обов’язковими документами, адже не ратифіковані Верховною Радою.



Міжнародні організації та країни неодноразово нагадували, що Мінський комплекс заходів передбачає відновлення Україною повного контролю над усією протяжністю її кордону з РФ, та закликали Росію виконувати Мінські домовленості.



У квітні президент україни Володимир Зеленський заявив, що Мінські угоди недостатньо гнучкі і потребують змін. Він запропонував змінити цей формат, зовсім від нього відмовитися або посилити роль США у врегулюванні конфлікту між Україною і РФ. У Кремлі це назвали «тривожним сигналом».



Після Джо Байденом 1 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання про заміну чи відмову від мінського формату не розглядалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. США закликають Росію виконати міжнародні зобов’язання згідно з Мінськими угодами та вивести свої війська із окупованих територій України.Про це заявило посольство США в Києві, - інформує nv.ua. «У сьому річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести свої сили з України та повернути Україні контроль над її міжнародно визнаними кордонами. РФ має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході», — наголосили в дипустанові.Угоди про перемир’я у війні на сході України було підписано у Мінську 5 вересня 2014 року. Вони є політичними, а не юридично обов’язковими документами, адже не ратифіковані Верховною Радою.Міжнародні організації та країни неодноразово нагадували, що Мінський комплекс заходів передбачає відновлення Україною повного контролю над усією протяжністю її кордону з РФ, та закликали Росію виконувати Мінські домовленості.У квітні президент українизаявив, що Мінські угоди недостатньо гнучкі і потребують змін. Він запропонував змінити цей формат, зовсім від нього відмовитися або посилити роль США у врегулюванні конфлікту між Україною і РФ. У Кремлі це назвали «тривожним сигналом».Після зустрічі Зеленського з американським колегою 1 вересня глава Офісу президентазаявив, що питання про заміну чи відмову від мінського формату не розглядалося.

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