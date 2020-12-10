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У ковельському музеї - новий двометровий старовинний експонат

У ковельському музеї - новий двометровий старовинний експонат
У Ковельському історичному музеї, що на Волині, з'явився новий експонат – підлоговий механічний годинник 30-их років минулого століття старовинної годинникової майстерні Franza Hermle.

Про це повідомила директорка музею Маргарита Матвійчук, - інформує Суспільне.

Щогодини чотири молоточки відбивають годинниковий бій, а кожні 15 хвилин грає мелодія.

Висота годинника – 207 сантиметрів, його розмістили в одній з експозиційних кімнат. Корпус пристрою виготовлений з деревини горіха і прикрашений різьбленням.

"Має спеціальну трапецієподібну підставу з витонченими ніжками. Передня частина годинника засклена двома вікнами. За верхнім – циферблат с римськими та арабськими цифрами, який по центру і краях майстерно інкрустований орнаментом. Над циферблатом, що має напис "Stile Fomm" розташований механізм, який демонструє фази Місяця", – розповіли в музеї.

Годинник має восьмиструнний, четвертний механізм та м'яке і чітке звучання. Заводиться він підтягуванням гир за вільний кінець ланцюга. Також має повноцінний механізм на повних платах.

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Теги: музей, старовинний годинник, Ковель
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