У ковельському музеї - новий двометровий старовинний експонат





Про це повідомила директорка музею Маргарита Матвійчук, - інформує



Щогодини чотири молоточки відбивають годинниковий бій, а кожні 15 хвилин грає мелодія.



Висота годинника – 207 сантиметрів, його розмістили в одній з експозиційних кімнат. Корпус пристрою виготовлений з деревини горіха і прикрашений різьбленням.



"Має спеціальну трапецієподібну підставу з витонченими ніжками. Передня частина годинника засклена двома вікнами. За верхнім – циферблат с римськими та арабськими цифрами, який по центру і краях майстерно інкрустований орнаментом. Над циферблатом, що має напис "Stile Fomm" розташований механізм, який демонструє фази Місяця", – розповіли в музеї.



Годинник має восьмиструнний, четвертний механізм та м'яке і чітке звучання. Заводиться він підтягуванням гир за вільний кінець ланцюга. Також має повноцінний механізм на повних платах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському історичному музеї, що на Волині, з'явився новий експонат – підлоговий механічний годинник 30-их років минулого століття старовинної годинникової майстерні Franza Hermle.Про це повідомила директорка музею, - інформує Суспільне Щогодини чотири молоточки відбивають годинниковий бій, а кожні 15 хвилин грає мелодія.Висота годинника – 207 сантиметрів, його розмістили в одній з експозиційних кімнат. Корпус пристрою виготовлений з деревини горіха і прикрашений різьбленням."Має спеціальну трапецієподібну підставу з витонченими ніжками. Передня частина годинника засклена двома вікнами. За верхнім – циферблат с римськими та арабськими цифрами, який по центру і краях майстерно інкрустований орнаментом. Над циферблатом, що має напис "Stile Fomm" розташований механізм, який демонструє фази Місяця", – розповіли в музеї.Годинник має восьмиструнний, четвертний механізм та м'яке і чітке звучання. Заводиться він підтягуванням гир за вільний кінець ланцюга. Також має повноцінний механізм на повних платах.

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