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На Волині через несправність електрики горів автомобіль.ФОТО

На Волині через несправність електрики горів автомобіль.ФОТО
4-го вересня о 17:31 на пункт зв’язку 5 державної пожежно-рятувальна частини у Волинській області надійшло повідомлення, про те, що у полі, поблизу села Мовники Литовезької ТГ, горить автомобіль.

Про це пише видання БУГ.

Пожежники прибули на місце і погасили полум’я.

Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

На Волині через несправність електрики горів автомобіль.ФОТО
На Волині через несправність електрики горів автомобіль.ФОТО

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Теги: горів автомобіль, пожежники, Мовники
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