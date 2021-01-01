На Волині через несправність електрики горів автомобіль.ФОТО
Сьогодні, 14:14
4-го вересня о 17:31 на пункт зв’язку 5 державної пожежно-рятувальна частини у Волинській області надійшло повідомлення, про те, що у полі, поблизу села Мовники Литовезької ТГ, горить автомобіль.
Про це пише видання БУГ.
Пожежники прибули на місце і погасили полум’я.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
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Про це пише видання БУГ.
Пожежники прибули на місце і погасили полум’я.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
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