До сусідів на коровай: володимирчан запрошують на фестиваль





Про це повідомляють на



Протягом усього фестивального дня в парку «Слов’янському» працюватимуть етнографічні майданчики, фотозони, відбуватимуться майстер-класи, виставки, ярмарок традиційної випічки, демонстрація весільних обрядів та концерт.



Традиційно завершиться свято поділом пахучого короваю, випеченого дбайливими руками майстринь з різних куточків області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го вересня відбудеться 14-й районний фестиваль традиційної культури «Український коровай-сузір’я». Цьогоріч він об’єднає 11-ть громад новоствореного Володимир-Волинського району. Тож дійство буде ще насиченішим та цікавішим, ніж у попередні роки, - обіцяють організатори.Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської РДА.Протягом усього фестивального дня в парку «Слов’янському» працюватимуть етнографічні майданчики, фотозони, відбуватимуться майстер-класи, виставки, ярмарок традиційної випічки, демонстрація весільних обрядів та концерт.Традиційно завершиться свято поділом пахучого короваю, випеченого дбайливими руками майстринь з різних куточків області.

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