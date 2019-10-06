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До сусідів на коровай: володимирчан запрошують на фестиваль

До сусідів на коровай: володимирчан запрошують на фестиваль
26-го вересня відбудеться 14-й районний фестиваль традиційної культури «Український коровай-сузір’я». Цьогоріч він об’єднає 11-ть громад новоствореного Володимир-Волинського району. Тож дійство буде ще насиченішим та цікавішим, ніж у попередні роки, - обіцяють організатори.

Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської РДА.

Протягом усього фестивального дня в парку «Слов’янському» працюватимуть етнографічні майданчики, фотозони, відбуватимуться майстер-класи, виставки, ярмарок традиційної випічки, демонстрація весільних обрядів та концерт.

Традиційно завершиться свято поділом пахучого короваю, випеченого дбайливими руками майстринь з різних куточків області.

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Теги: фестиваль, Український коровай-сузір’я
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