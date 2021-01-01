На українсько-польському кордоні будують новий пункт пропуску
Сьогодні, 17:24
Представники України і Польщі заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховичі». Його будівництво розпочнеться найближчим часом. Будувати пункт пропуску буде Підкарпатське воєводство, а Україна прокладе дорогу.
Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Будівництво траси (Т-14-18) Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий почалося в березні 2021 року, попередньо завершити його планують у грудні 2022 року. Роботи, вартість яких більш як 19 млн євро, виконує польська фірма DROG-BUD Sp. Загалом з'явиться майже 46 км якісної дороги.
Майбутній пункт пропуску розраховано для автомобілів і автобусів вагою до 3,5 тонн. Визначено вартість робіт – 109 млн злотих. Побудувати його планують за 4 роки.
Козицький додає, що з українського боку до нового пункту пропуску на території Львівської області відбувається будівництво 46 км дороги, вартість якої – 19 млн євро. Роботи виконує польська фірма DROG-BUD Sp.
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Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Будівництво траси (Т-14-18) Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий почалося в березні 2021 року, попередньо завершити його планують у грудні 2022 року. Роботи, вартість яких більш як 19 млн євро, виконує польська фірма DROG-BUD Sp. Загалом з'явиться майже 46 км якісної дороги.
Майбутній пункт пропуску розраховано для автомобілів і автобусів вагою до 3,5 тонн. Визначено вартість робіт – 109 млн злотих. Побудувати його планують за 4 роки.
Козицький додає, що з українського боку до нового пункту пропуску на території Львівської області відбувається будівництво 46 км дороги, вартість якої – 19 млн євро. Роботи виконує польська фірма DROG-BUD Sp.
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