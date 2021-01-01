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Показали, як змінився Луцьк за 100 років.ВІДЕО

Показали, як змінився Луцьк за 100 років.ВІДЕО
До 936-ї річниці Луцька Суспільне разом з історикинею Тетяною Яцечко-Блаженко порівняло архівні світлини обласного центру із сучасними.

Що з того вийшло – дивіться у відео Суспільного Волині.








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