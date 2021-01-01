Луцьк не потрапив у ТОП-11 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом





Таке дослідження провели компанія Info Sapiens у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.



Як йдеться у дослідженні “Індекс конкурентоспроможності міст України (ІКГ) 2021”, Луцьк отримав 57,19 балів.



А от одинадцять міст – Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Мукачево, Бахмут, Тернопіль, Вінниця, Маріуполь, Олександрія, Мелітополь та Чернігів є містами з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у цьому році.



Всього до рейтингу увійшли 45 міст — 24 обласних центри та 21 місто з населенням понад 73 тис. осіб.



Індекс був складений на основі 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст.



Ознайомитися з рейтингом можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили рейтинг 45-ти найбільших міст України за якістю ділового середовища. Луцьк у рейтингу опинився на 15 місці.Таке дослідження провели компанія Info Sapiens у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.Як йдеться у дослідженні “Індекс конкурентоспроможності міст України (ІКГ) 2021”, Луцьк отримав 57,19 балів.А от одинадцять міст – Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Мукачево, Бахмут, Тернопіль, Вінниця, Маріуполь, Олександрія, Мелітополь та Чернігів є містами з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у цьому році.Всього до рейтингу увійшли 45 міст — 24 обласних центри та 21 місто з населенням понад 73 тис. осіб.Індекс був складений на основі 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст.Ознайомитися з рейтингом можна за ЦИМ посиланням

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