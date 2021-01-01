вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк не потрапив у ТОП-11 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом

Луцьк не потрапив у ТОП-11 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом
Оприлюднили рейтинг 45-ти найбільших міст України за якістю ділового середовища. Луцьк у рейтингу опинився на 15 місці.

Таке дослідження провели компанія Info Sapiens у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Як йдеться у дослідженні “Індекс конкурентоспроможності міст України (ІКГ) 2021”, Луцьк отримав 57,19 балів.

А от одинадцять міст – Хмельницький, Івано-Франківськ, Львів, Мукачево, Бахмут, Тернопіль, Вінниця, Маріуполь, Олександрія, Мелітополь та Чернігів є містами з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у цьому році.
Луцьк не потрапив у ТОП-11 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом

Всього до рейтингу увійшли 45 міст — 24 обласних центри та 21 місто з населенням понад 73 тис. осіб.

Індекс був складений на основі 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст.

Ознайомитися з рейтингом можна за ЦИМ посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рейтинг міст, сприятливий бізнес-клімат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк не потрапив у ТОП-11 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом
Сьогодні, 16:19
До сусідів на коровай: володимирчан запрошують на фестиваль
Сьогодні, 15:27
На Волині через несправність електрики горів автомобіль.ФОТО
Сьогодні, 14:14
Сьома річниця Мінських угод: США закликали Росію вивести війська з України
Сьогодні, 13:22
У найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки
Сьогодні, 12:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк не потрапив у ТОП-11 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом
Сьогодні, 16:19
 0
До сусідів на коровай: володимирчан запрошують на фестиваль
Сьогодні, 15:27
 0
На Волині через несправність електрики горів автомобіль.ФОТО
Сьогодні, 14:14
 0
Сьома річниця Мінських угод: США закликали Росію вивести війська з України
Сьогодні, 13:22
 0
У найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки
Сьогодні, 12:03
 0
Медіа
відео
1/8