вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
На вулиці Івана Франка, 53 у Луцьку запрацював новий меблевий шоурум BESELL. Його 5 вересня відкрило подружжя Інни та Івана Буселів, що займається меблевим бізнесом вже не один рік.

Особливість та відмінність цього меблевого магазину від інших – у тому, що тут представлений середній і вищий середнього ціновий сегмент продукції.

Меблі, які пропонують у шоурумі BESELL, – дизайнерські, стильні та бездоганно якісні. Акцент же – на столах і стільцях.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*


Власник магазину Іван Бусел розповідає, що декілька років вже займається торгівлею меблями. Щоправда, раніше працювали лише як інтернет-магазин.

«Відкрити фізичний магазин було мрією дружини. Вона натхненниця усього, що ми тут зараз бачимо. Тепер я продовжуватиму розвивати інтернет-магазин, а дружина – відкритий сьогодні шоурум», – каже чоловік.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*


Його дружина Інна Бусел додає, що ідея створити магазин, де покупець зміг би побачити товар на власні очі та відчути матеріали на дотик, виникла ще у грудні минулого року. Але на заваді став карантин і усі труднощі, які він створював на той час. Зрештою ж, каже Інна, ретельно вивчили меблевий ринок Луцька разом із чоловіком та вирішили наважитися.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*


«Ми об’їздили всі магазини у Луцьку і зрозуміли, що дорожчої продукції, якість якої була б беззаперечною, немає. Натомість попит на такі речі є. Тож вирішили, що у шоурумі будуть саме такі меблі – дорожчого цінового сегменту», – каже Інна Бусел.

Але наголошує, що на сайті Besell.com.ua – майже 9 тисяч позицій, тож тут точно знайде саме свою річ кожен покупець. Товар тут – на будь-який смак та гаманець. Так, для прикладу, стіл можна купити як за дві тисячі гривень, так і за двадцять.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*


До вибору брендів подружжя Буселів ставиться дуже відповідально. Тож працюють із такими відомими марками, як Nicolas, Prestol, Signal, Halmar, Concepto. Представлені у шоурумі також луцькі бренди KOMBINAT і Rocso.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*


Інна Бусел зауважує, що у шоурум можна прийти, для прикладу, зі своєю картинкою чи іншою візуалізацією. Менеджери усе покажуть, розкажуть та допоможуть підібрати. Тут можна посидіти на кріслі чи стільці за столом, смакуючи кавою , розглядаючи каталог чи читаючи журнал.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*


«Я планую попрацювати тут місяць-два разом із командою, щоб побачити портрет клієнта, розуміти, що пропонувати, що привозити. Наразі ж обрала сюди весь товар на свій смак», - додає Інна Бусел.

Лучанин Руслан Драганчук прийшов у шоурум у день відкриття. Чоловік розповідає, що купуватиме меблі у BESELL вдруге. Каже, що вже купував ліжко, тож нині прийшов за другим, оскільки покупкою абсолютно задоволений.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*


До слова, наразі у магазині BESELL діє 10% знижки на весь асортимент з нагоди відкриття.

У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: меблі, шоурум, Інна Бусел, Іван Бусел
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку Audi збила пішохода
Сьогодні, 14:23
Школи Луцького району матимуть комп’ютери
Сьогодні, 14:15
У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
Сьогодні, 14:02
У селі під Луцьком – аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
Віддав улюбленій справі майже пів століття: на Волині лікаря провели на заслужений відпочинок
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Зі знижками та цінними подарунками: у Луцьку грандіозно відкрилий шоурум меблів і декору «МакКо»* Зі знижками та цінними подарунками: у Луцьку грандіозно відкрилий шоурум меблів і декору «МакКо»*
16 березень, 2020, 13:00
Картинки з Pinterest оживають: чим вражає луцький виробник меблів на замовлення KOMBINAT* Картинки з Pinterest оживають: чим вражає луцький виробник меблів на замовлення KOMBINAT*
03 червень, 09:10
Меблі щасливих людей: волинська компанія BROSKO успішно реалізує унікальні проєкти* Меблі щасливих людей: волинська компанія BROSKO успішно реалізує унікальні проєкти*
11 травень, 09:16
Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба
13 березень, 18:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»
Сьогодні, 15:33
 0
Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста
Сьогодні, 15:07
 0
Луцька психологиня розповіла, чому ми залежні від соцмереж
Сьогодні, 14:59
 0
Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне
Сьогодні, 14:48
 0
Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8