У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*

На вулиці Івана Франка, 53 у Луцьку запрацював новий меблевий шоурум BESELL. Його 5 вересня відкрило подружжята, що займається меблевим бізнесом вже не один рік.Особливість та відмінність цього меблевого магазину від інших – у тому, що тут представлений середній і вищий середнього ціновий сегмент продукції.Меблі, які пропонують у шоурумі BESELL, – дизайнерські, стильні та бездоганно якісні. Акцент же – на столах і стільцях.Власник магазину Іван Бусел розповідає, що декілька років вже займається торгівлею меблями. Щоправда, раніше працювали лише як інтернет-магазин.«Відкрити фізичний магазин було мрією дружини. Вона натхненниця усього, що ми тут зараз бачимо. Тепер я продовжуватиму розвивати інтернет-магазин, а дружина – відкритий сьогодні шоурум», – каже чоловік.Його дружина Інна Бусел додає, що ідея створити магазин, де покупець зміг би побачити товар на власні очі та відчути матеріали на дотик, виникла ще у грудні минулого року. Але на заваді став карантин і усі труднощі, які він створював на той час. Зрештою ж, каже Інна, ретельно вивчили меблевий ринок Луцька разом із чоловіком та вирішили наважитися.«Ми об’їздили всі магазини у Луцьку і зрозуміли, що дорожчої продукції, якість якої була б беззаперечною, немає. Натомість попит на такі речі є. Тож вирішили, що у шоурумі будуть саме такі меблі – дорожчого цінового сегменту», – каже Інна Бусел.Але наголошує, що на сайті– майже 9 тисяч позицій, тож тут точно знайде саме свою річ кожен покупець. Товар тут – на будь-який смак та гаманець. Так, для прикладу, стіл можна купити як за дві тисячі гривень, так і за двадцять.До вибору брендів подружжя Буселів ставиться дуже відповідально. Тож працюють із такими відомими марками, як Nicolas, Prestol, Signal, Halmar, Concepto. Представлені у шоурумі також луцькі бренди KOMBINAT і Rocso.Інна Бусел зауважує, що у шоурум можна прийти, для прикладу, зі своєю картинкою чи іншою візуалізацією. Менеджери усе покажуть, розкажуть та допоможуть підібрати. Тут можна посидіти на кріслі чи стільці за столом, смакуючи кавою , розглядаючи каталог чи читаючи журнал.«Я планую попрацювати тут місяць-два разом із командою, щоб побачити портрет клієнта, розуміти, що пропонувати, що привозити. Наразі ж обрала сюди весь товар на свій смак», - додає Інна Бусел.Лучанинприйшов у шоурум у день відкриття. Чоловік розповідає, що купуватиме меблі у BESELL вдруге. Каже, що вже купував ліжко, тож нині прийшов за другим, оскільки покупкою абсолютно задоволений.До слова, наразі у магазині BESELL діє 10% знижки на весь асортимент з нагоди відкриття.