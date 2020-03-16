У Луцьку відкрили меблевий шоурум BESELL*
Сьогодні, 14:02
На вулиці Івана Франка, 53 у Луцьку запрацював новий меблевий шоурум BESELL. Його 5 вересня відкрило подружжя Інни та Івана Буселів, що займається меблевим бізнесом вже не один рік.
Особливість та відмінність цього меблевого магазину від інших – у тому, що тут представлений середній і вищий середнього ціновий сегмент продукції.
Меблі, які пропонують у шоурумі BESELL, – дизайнерські, стильні та бездоганно якісні. Акцент же – на столах і стільцях.
Власник магазину Іван Бусел розповідає, що декілька років вже займається торгівлею меблями. Щоправда, раніше працювали лише як інтернет-магазин.
«Відкрити фізичний магазин було мрією дружини. Вона натхненниця усього, що ми тут зараз бачимо. Тепер я продовжуватиму розвивати інтернет-магазин, а дружина – відкритий сьогодні шоурум», – каже чоловік.
Його дружина Інна Бусел додає, що ідея створити магазин, де покупець зміг би побачити товар на власні очі та відчути матеріали на дотик, виникла ще у грудні минулого року. Але на заваді став карантин і усі труднощі, які він створював на той час. Зрештою ж, каже Інна, ретельно вивчили меблевий ринок Луцька разом із чоловіком та вирішили наважитися.
«Ми об’їздили всі магазини у Луцьку і зрозуміли, що дорожчої продукції, якість якої була б беззаперечною, немає. Натомість попит на такі речі є. Тож вирішили, що у шоурумі будуть саме такі меблі – дорожчого цінового сегменту», – каже Інна Бусел.
Але наголошує, що на сайті Besell.com.ua – майже 9 тисяч позицій, тож тут точно знайде саме свою річ кожен покупець. Товар тут – на будь-який смак та гаманець. Так, для прикладу, стіл можна купити як за дві тисячі гривень, так і за двадцять.
До вибору брендів подружжя Буселів ставиться дуже відповідально. Тож працюють із такими відомими марками, як Nicolas, Prestol, Signal, Halmar, Concepto. Представлені у шоурумі також луцькі бренди KOMBINAT і Rocso.
Інна Бусел зауважує, що у шоурум можна прийти, для прикладу, зі своєю картинкою чи іншою візуалізацією. Менеджери усе покажуть, розкажуть та допоможуть підібрати. Тут можна посидіти на кріслі чи стільці за столом, смакуючи кавою , розглядаючи каталог чи читаючи журнал.
«Я планую попрацювати тут місяць-два разом із командою, щоб побачити портрет клієнта, розуміти, що пропонувати, що привозити. Наразі ж обрала сюди весь товар на свій смак», - додає Інна Бусел.
Лучанин Руслан Драганчук прийшов у шоурум у день відкриття. Чоловік розповідає, що купуватиме меблі у BESELL вдруге. Каже, що вже купував ліжко, тож нині прийшов за другим, оскільки покупкою абсолютно задоволений.
До слова, наразі у магазині BESELL діє 10% знижки на весь асортимент з нагоди відкриття.
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Особливість та відмінність цього меблевого магазину від інших – у тому, що тут представлений середній і вищий середнього ціновий сегмент продукції.
Меблі, які пропонують у шоурумі BESELL, – дизайнерські, стильні та бездоганно якісні. Акцент же – на столах і стільцях.
Власник магазину Іван Бусел розповідає, що декілька років вже займається торгівлею меблями. Щоправда, раніше працювали лише як інтернет-магазин.
«Відкрити фізичний магазин було мрією дружини. Вона натхненниця усього, що ми тут зараз бачимо. Тепер я продовжуватиму розвивати інтернет-магазин, а дружина – відкритий сьогодні шоурум», – каже чоловік.
Його дружина Інна Бусел додає, що ідея створити магазин, де покупець зміг би побачити товар на власні очі та відчути матеріали на дотик, виникла ще у грудні минулого року. Але на заваді став карантин і усі труднощі, які він створював на той час. Зрештою ж, каже Інна, ретельно вивчили меблевий ринок Луцька разом із чоловіком та вирішили наважитися.
«Ми об’їздили всі магазини у Луцьку і зрозуміли, що дорожчої продукції, якість якої була б беззаперечною, немає. Натомість попит на такі речі є. Тож вирішили, що у шоурумі будуть саме такі меблі – дорожчого цінового сегменту», – каже Інна Бусел.
Але наголошує, що на сайті Besell.com.ua – майже 9 тисяч позицій, тож тут точно знайде саме свою річ кожен покупець. Товар тут – на будь-який смак та гаманець. Так, для прикладу, стіл можна купити як за дві тисячі гривень, так і за двадцять.
До вибору брендів подружжя Буселів ставиться дуже відповідально. Тож працюють із такими відомими марками, як Nicolas, Prestol, Signal, Halmar, Concepto. Представлені у шоурумі також луцькі бренди KOMBINAT і Rocso.
Інна Бусел зауважує, що у шоурум можна прийти, для прикладу, зі своєю картинкою чи іншою візуалізацією. Менеджери усе покажуть, розкажуть та допоможуть підібрати. Тут можна посидіти на кріслі чи стільці за столом, смакуючи кавою , розглядаючи каталог чи читаючи журнал.
«Я планую попрацювати тут місяць-два разом із командою, щоб побачити портрет клієнта, розуміти, що пропонувати, що привозити. Наразі ж обрала сюди весь товар на свій смак», - додає Інна Бусел.
Лучанин Руслан Драганчук прийшов у шоурум у день відкриття. Чоловік розповідає, що купуватиме меблі у BESELL вдруге. Каже, що вже купував ліжко, тож нині прийшов за другим, оскільки покупкою абсолютно задоволений.
До слова, наразі у магазині BESELL діє 10% знижки на весь асортимент з нагоди відкриття.
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