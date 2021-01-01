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У Луцьку оновлять сквер поблизу центру проспілок

У Луцьку оновлять сквер поблизу центру проспілок
Оновити планують сквер на проспекті Відродження – поблизу будинку № 24, де міститься Навчально-методичний центр профспілок Волинської області.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради вже оголосив тендер на розроблення робочого проєкту на капітальний ремонт скверу та проведення експертизи. Про це повідомляє Інформаційне Агенство Волинські новини.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 8 вересня. Очікувана вартість робіт становить 189 тисяч гривень.

Проєкт враховуватиме особливості розташування скверу, рельєф, наявні зелені насадження та транзитні шляхи, передбачатиме забезпечення зручних умов для пішоходів, улаштування покриття на доріжках з ФЕМ, облаштування дитячого майданчика з травмобезпечним покриттям і нетиповими елементами, висадку нових зелених насаджень, санітарну обрізку кущів, відновлення газонів, улаштування зовнішнього освітлення, доступність для осіб з інвалідністю та встановлення вуличних меблів.

Розроблення проєкту та проведення експертизи мають закінчити до 31 жовтня 2021 року. Після цього стане можливим оголошення відкритих торгів на сам капітальний ремонт скверу.

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Теги: центр профспілок, сквер
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