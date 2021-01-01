Папа Римський закликав світ приймати афганців, які тікають від влади талібів
Сьогодні, 22:18
Папа Римський Франциск закликав країни світу приймати біженців із Афганістану, де рух талібів захопив владу після падіння міжнародно визнаного уряду в Кабулі.
Про це передає Радіо Свобода.
Також понтифік, очевидно, маючи на увазі обмеження талібами освіти дівчат, сказав, що сподівається, що «молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства». «У ці хвилини потрясінь, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них», – сказав Папа Франциск сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.
Як повідомлялося, Сполучені Штати та інші держави-члени НАТО евакуювали з Кабула десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії талібів. Евакуація повітряним шляхом закінчилася 30 серпня. Але в Афганістані все ще залишаються десятки тисяч інших людей, які перебувають під загрозою. Вони намагаються втекти в сусідні Пакистан та Іран, звідки деякі сподіваються потрапити до Європи.
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Про це передає Радіо Свобода.
Також понтифік, очевидно, маючи на увазі обмеження талібами освіти дівчат, сказав, що сподівається, що «молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства». «У ці хвилини потрясінь, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них», – сказав Папа Франциск сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.
Як повідомлялося, Сполучені Штати та інші держави-члени НАТО евакуювали з Кабула десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії талібів. Евакуація повітряним шляхом закінчилася 30 серпня. Але в Афганістані все ще залишаються десятки тисяч інших людей, які перебувають під загрозою. Вони намагаються втекти в сусідні Пакистан та Іран, звідки деякі сподіваються потрапити до Європи.
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