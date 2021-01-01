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Папа Римський закликав світ приймати афганців, які тікають від влади талібів

Папа Римський закликав світ приймати афганців, які тікають від влади талібів
Папа Римський Франциск закликав країни світу приймати біженців із Афганістану, де рух талібів захопив владу після падіння міжнародно визнаного уряду в Кабулі.

Про це передає Радіо Свобода.

Також понтифік, очевидно, маючи на увазі обмеження талібами освіти дівчат, сказав, що сподівається, що «молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства». «У ці хвилини потрясінь, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них», – сказав Папа Франциск сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та інші держави-члени НАТО евакуювали з Кабула десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії талібів. Евакуація повітряним шляхом закінчилася 30 серпня. Але в Афганістані все ще залишаються десятки тисяч інших людей, які перебувають під загрозою. Вони намагаються втекти в сусідні Пакистан та Іран, звідки деякі сподіваються потрапити до Європи.

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Теги: Папа Римський, таліби, біженці, Афганістан
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