Папа Римський закликав світ приймати афганців, які тікають від влади талібів

Папа Римськийзакликав країни світу приймати біженців із Афганістану, де рух талібів захопив владу після падіння міжнародно визнаного уряду в Кабулі.Про це передає Радіо Свобода.Також понтифік, очевидно, маючи на увазі обмеження талібами освіти дівчат, сказав, що сподівається, що «молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства». «У ці хвилини потрясінь, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них», – сказав Папа Франциск сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.Як повідомлялося, Сполучені Штати та інші держави-члени НАТО евакуювали з Кабула десятки тисяч афганців, яким загрожують репресії талібів. Евакуація повітряним шляхом закінчилася 30 серпня. Але в Афганістані все ще залишаються десятки тисяч інших людей, які перебувають під загрозою. Вони намагаються втекти в сусідні Пакистан та Іран, звідки деякі сподіваються потрапити до Європи.