В честь Дня міста у луцькій «Карамельці» відбувся сімейний фестиваль.ФОТО

Луцьк продовжує відзначати свій 936-й День народження.Сьогодні, 5 вересня, святкові заходи відбувались на різних локаціях обласного центру: у Замку Любарта, Театральному майдані, в парку імені Лесі Українки. Там стартували літературні читання, перегони на байдарках, змагання силачів. Про це інформує пресслужба міської ради.Окрім центру, гамірно було і в окремих мікрорайонах міста. Так, дитяче містечко «Карамелька», що у зеленій зоні 40-го кварталу, веселило сімейним фестивалем. Його відвідали не лише лучани, а й жителі об’єднаної територіальної громади. Загалом, людей зібралося кілька сотень.«Чудовий парк, чудовий благоустрій. Але в таких грандіозних цілях ця локація ще не використовувалася. Сьогодні — дебют. Ми подумали, що варто поширити хороший настрій на усі куточки нашого міста, щоби діти й дорослі мали нагоду активно відпочити. Тим паче, святкуємо таку визначальну дату. Луцьк хоча й древній, але насправді молодий: постійно оновлюється, йде уперед. Місто комфортне, затишне, і дуже креативне. Я зичу, щоби мешканці нашої громади щодень відчували цей позитивний поступ”, - сказала заступник Луцького міського головиПрограма заходу у парку виявилася надзвичайно насиченою: виступи дитячих колективів, інтерактив, анімоване шоу, спортивні змагання, майстер-класи, тощо. А для справжніх поціновувачів мистецтва — яскрава холі-вистава від творчої студії Natali Zhuravlova. Не нудьгувала на святі і непосидюча дітвора. Для неї облаштували цікаві фотозони, поставили настільні ігри, забавляли малюванням. А найактивніші учасники дійства, що орнанізувала Луцька міська рада, отримали подаруки та смачні призи.Завершив другий день грандіозного святкування 936-ї річниці з часу заснування Луцька концерт на майдані біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Виступали : Сергій Скулинець, Марія Хурсенко, Галина Конах, Команда Замок Любарта, гурт YARA, Garage Drum Show, Dj Slavniy, гурт One Light Inside, Z-Show. Хедлайнер концерту – гурт СКАЙ.