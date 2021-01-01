У Ковелі почесне звання хочуть присвоїти земляку-прикордоннику
Сьогодні, 00:25
Ковельчанину, учаснику АТО/ООС Ігорю Вікторовичу Тимохіну хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно).
Відповідний проект рішення зареєстрували у Ковельській міській раді. Повідомляє kovel.media.
Віктор Тимохін народився 28 квітня 1971 року в Ковелі. Навчався в СШ №4 та ПТУ №5, яке закінчив за спеціальністю електрозварювальник. Деякий час працював на заводі «Ковельсільмаш». Був одружений.
Служив у Збройних силах з 1989 по 1991 роки, потім службу продовжив у Державній прикордонній службі України. На пенсію вийшов у 2008 році у званні майора прикордонної служби.
Весною 2014 року був мобілізований до зведеного прикордонного загону і брав участь в бойових діях в районі Донецького аеропорту. На початку 2015 року був виведений на ротацію.
Помер 02 березня 2015 року в місті Ковель, приїхавши на День народження мами.
Похований в селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області.
У Ковелі проживають мама Ігоря – Раїса Тимохіна та рідний брат – Анатолій Тимохін.
17 листопада 2016 року Ігор Вікторович Тимохін нагороджений відзнакою Президента України «За участь в Антитерористичній операції» (посмертно).
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Відповідний проект рішення зареєстрували у Ковельській міській раді. Повідомляє kovel.media.
Віктор Тимохін народився 28 квітня 1971 року в Ковелі. Навчався в СШ №4 та ПТУ №5, яке закінчив за спеціальністю електрозварювальник. Деякий час працював на заводі «Ковельсільмаш». Був одружений.
Служив у Збройних силах з 1989 по 1991 роки, потім службу продовжив у Державній прикордонній службі України. На пенсію вийшов у 2008 році у званні майора прикордонної служби.
Весною 2014 року був мобілізований до зведеного прикордонного загону і брав участь в бойових діях в районі Донецького аеропорту. На початку 2015 року був виведений на ротацію.
Помер 02 березня 2015 року в місті Ковель, приїхавши на День народження мами.
Похований в селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області.
У Ковелі проживають мама Ігоря – Раїса Тимохіна та рідний брат – Анатолій Тимохін.
17 листопада 2016 року Ігор Вікторович Тимохін нагороджений відзнакою Президента України «За участь в Антитерористичній операції» (посмертно).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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