У Ковелі почесне звання хочуть присвоїти земляку-прикордоннику





Відповідний проект рішення зареєстрували у Ковельській міській раді. Повідомляє



Віктор Тимохін народився 28 квітня 1971 року в Ковелі. Навчався в СШ №4 та ПТУ №5, яке закінчив за спеціальністю електрозварювальник. Деякий час працював на заводі «Ковельсільмаш». Був одружений.



Служив у Збройних силах з 1989 по 1991 роки, потім службу продовжив у Державній прикордонній службі України. На пенсію вийшов у 2008 році у званні майора прикордонної служби.



Весною 2014 року був мобілізований до зведеного прикордонного загону і брав участь в бойових діях в районі Донецького аеропорту. На початку 2015 року був виведений на ротацію.



Помер 02 березня 2015 року в місті Ковель, приїхавши на День народження мами.



Похований в селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області.



У Ковелі проживають мама Ігоря – Раїса Тимохіна та рідний брат – Анатолій Тимохін.



17 листопада 2016 року Ігор Вікторович Тимохін нагороджений відзнакою Президента України «За участь в Антитерористичній операції» (посмертно).

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