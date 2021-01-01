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У Ковелі почесне звання хочуть присвоїти земляку-прикордоннику

У Ковелі почесне звання хочуть присвоїти земляку-прикордоннику
Ковельчанину, учаснику АТО/ООС Ігорю Вікторовичу Тимохіну хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно).

Відповідний проект рішення зареєстрували у Ковельській міській раді. Повідомляє kovel.media.

Віктор Тимохін народився 28 квітня 1971 року в Ковелі. Навчався в СШ №4 та ПТУ №5, яке закінчив за спеціальністю електрозварювальник. Деякий час працював на заводі «Ковельсільмаш». Був одружений.

Служив у Збройних силах з 1989 по 1991 роки, потім службу продовжив у Державній прикордонній службі України. На пенсію вийшов у 2008 році у званні майора прикордонної служби.

Весною 2014 року був мобілізований до зведеного прикордонного загону і брав участь в бойових діях в районі Донецького аеропорту. На початку 2015 року був виведений на ротацію.

Помер 02 березня 2015 року в місті Ковель, приїхавши на День народження мами.

Похований в селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області.

У Ковелі проживають мама Ігоря – Раїса Тимохіна та рідний брат – Анатолій Тимохін.

17 листопада 2016 року Ігор Вікторович Тимохін нагороджений відзнакою Президента України «За участь в Антитерористичній операції» (посмертно).

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Теги: Тимохін, Почесний громадянин міста Ковеля
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