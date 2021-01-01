Лучан запрошують до спільного перегляду стрічки видатного Івана Миколайчука



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«За іншими даними, стрічку створено 1981 року. Але точно відомо одне, що Іван Васильович не тільки зіграв у ній головну роль, а й створив її як режисер та співавтор сценарію (разом із Віталієм Коротичем). Цей ліричний і душевний фільм, хоч і порушує одвічну нелегку тему української еміграції, але дарує надію на повернення українців до свого коріння. Тим паче, коли до цього спонукає... сама любов. Її висловив сам ІВАН усім нам у своїй останній режисерській роботі», – каже організаторка події Світлана Зозуля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 вересня у народній аматорській кіностудії "Волинь", що у Луцьку на проспекті Волі, о 19:00 відбудеться кіноперегляд фільму Івана Миколайчука "Така пізня, така тепла осінь" (1982). Подію влаштовують з нагоди Дня українського кіно.Про це йдеться на сторінці кіностудії у Фейсбук.«За іншими даними, стрічку створено 1981 року. Але точно відомо одне, що Іван Васильович не тільки зіграв у ній головну роль, а й створив її як режисер та співавтор сценарію (разом із Віталієм Коротичем). Цей ліричний і душевний фільм, хоч і порушує одвічну нелегку тему української еміграції, але дарує надію на повернення українців до свого коріння. Тим паче, коли до цього спонукає... сама любов. Її висловив сам ІВАН усім нам у своїй останній режисерській роботі», – каже організаторка події Світлана Зозуля.

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