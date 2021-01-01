У Луцьку освітять пішохідні доріжки на одному з перехресть





Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro вже оголосив департамент житлово-комунального господарства. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 10 вересня, – інформує



Очікувана вартість ремонту становить 684 600 гривень.



Роботи включатимуть реконструкцію мереж живлення та освітлення пішохідних доріжок, зокрема встановлення залізобетонних одностоякових опор та декоративних опор освітлення, встановлення 20 нових світильників, підвішування кабелів тощо.



Мінімальний ресурс роботи одного світильника становитиме не менш як 125 тисяч годин.



Реконструкцію мають завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантійний термін роботи світильників – 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення запланована на пішохідних доріжках на перехресті проспекту Молоді з проспектом Відродження в Луцьку.Відкриті торги для пошуку підрядника на платформі Prozorro вже оголосив департамент житлово-комунального господарства. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 10 вересня, – інформує ІА «Волинські новини». Очікувана вартість ремонту становить 684 600 гривень.Роботи включатимуть реконструкцію мереж живлення та освітлення пішохідних доріжок, зокрема встановлення залізобетонних одностоякових опор та декоративних опор освітлення, встановлення 20 нових світильників, підвішування кабелів тощо.Мінімальний ресурс роботи одного світильника становитиме не менш як 125 тисяч годин.Реконструкцію мають завершити до 31 грудня 2021 року. Гарантійний термін роботи світильників – 10 років.

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