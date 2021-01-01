Лучанка вирізблює картини...на овочах.ВІДЕО.ФОТО

Ольга Гончарук 12 років займається карвінгом – художнім різьбленням. Вирізьблює картини на буряках, моркві, капусті, кавунах, гарбузах та інших овочах та фруктах.



Про карвінг дізналася з інтернету, розповідає



Овочі та фрукти для карвінгу Ольга Гончарук вирощує самотужки. Каже: за містом має шматок землі, разом із чоловіком її обробляють.



"Перший в мене був помідор, то вирізати важко і мучилась з ним. Потім спробувала кавуна. Зараз на моркву йде годину, на кавун – до восьми годин. З бурячка я вже на сьогодні можу вирізати розочку таку за 20 хвилин", – каже Ольга Гончарук.



Серед малюнків на овочах, фруктах і ягодах – патріотичні орнаменти, Луцький замок, квіти, абстрактні візерунки. Різьбить кавуни жінка на прохання одного з продавців. Захід Алієв говорить: ягоди з патріотичними написами передає бійцям на схід.



"Ще почав перед війною робити: відправляв на АТО. Слава Україні, Героям слава – написи такі", – додав продавець.



Деякі сирі овочі, загорнуті в харчову плівку, у холодильнику можуть зберігатися тиждень, каже майстриня. Карвінг – кропітка праця, яка займає багато часу. Інструмент надзвичайно гострий, тому, зі слів лучанки, поки різьбленню не навчає онуків.



Найкрасивіші малюнки, із її слів, виходять на кавуні, адже можна створити триколірні картини.



"Диня, гарбуз дуже гарно. Пекінська капуста виходять гарні хризантеми. Морква буряк, тут я вирізала грибочок печеричку. Капуста броколі. Яблука, груші, картопля, навіть на бобах і часничинках", – говорить жінка.



Окрім карвінгу майстриня пече домашній хліб, робить цукрові квіти і розписує печиво.







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