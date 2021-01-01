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«Імена Луцька: до Дня міста презентували серію історичних промороликів.ВІДЕО

«Імена Луцька: до Дня міста презентували серію історичних промороликів.ВІДЕО
У рамках відзначення Дня міста сьогодні, 5 вересня, презентували серію промороликів «Імена Луцька: маленькі спогади з великої історії».

Про це повідомляють на сайті міської ради.

Захід відбувся в атмосферній та творчій локації – Гармидер ангар-stage, що на вул. Залізнична, 9.











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