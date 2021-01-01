«Імена Луцька: до Дня міста презентували серію історичних промороликів.ВІДЕО
Сьогодні, 08:07
У рамках відзначення Дня міста сьогодні, 5 вересня, презентували серію промороликів «Імена Луцька: маленькі спогади з великої історії».
Про це повідомляють на сайті міської ради.
Захід відбувся в атмосферній та творчій локації – Гармидер ангар-stage, що на вул. Залізнична, 9.
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Про це повідомляють на сайті міської ради.
Захід відбувся в атмосферній та творчій локації – Гармидер ангар-stage, що на вул. Залізнична, 9.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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