вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО

З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
У Луцьку гучне святкування Дня міста, якому цьогоріч виповнилося 936 років, завершилося концертом популярного українського гурту "СКАЙ".

Так, відзначали день народження Луцька впродовж двох днів із насиченою програмою. Зокрема, встигли і організувати велопробіг у вишиванках, і вручити високі відзнаки, у утворити велике серце на Театральному майдані.

Перший день свята завершився мистецьким проєктом «INВЕРСІЯ. Пісня лісу», де кульмінацією стали виступи народної артистки України, прими-балерини Національної опери України Катерини Кухар та прем’єра Національної опери Олександра Стоянова та українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.

Натомість 5-го вересня ставки зробили на драйв. На проспекті Волі перед головним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки поспостерігати за дійством зібралось декілька тисяч лучан та гостей міста. Їх потішили своїми виступами Сергій Скулинець, Марія Хурсенко, Галина Конах, команда "Замок Любарта", гурт YARA, Garage Drum Show, гурт One Light Inside, Z-Show та Dj Slavniy.
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО

Хедлайнером концерту став улюбленець публіки – гурт "СКАЙ". Зі сцени пролунали знані пісні, як от "Best друг", "Легковажна", "Давай втечемо", "Тебе це може вбити". Лучани та гості міста не стримували емоцій, підтанцьовуючи в такт та підспівуючи солісту.
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО

Наостанок фронтмен гурту Олег Собчук спільно з Марією Хурсенко виконали пісню "Не йди", чим неабияк здивували публіку. Щасливі миті вечора впіймало Інформаційне агентство ВолиньPost.
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО

З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День міста, концерт, СКАЙ, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за добу виявили 35 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:03
На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 09:40
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:14
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
Схожі новини
На День міста у Луцьку виступить відомий український рок-гурт На День міста у Луцьку виступить відомий український рок-гурт
13 серпень, 17:11
Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО
08 вересень, 2019, 16:06
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
Сьогодні, 10:54
Сотні лучан на Театральному майдані утворили велетенське серце до Дня міста. ФОТО Сотні лучан на Театральному майдані утворили велетенське серце до Дня міста. ФОТО
04 вересень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
Сьогодні, 10:54
 0
На Волині внаслідок пожежі жінка отримала опіки всього тіла
Сьогодні, 10:50
 0
У місті на Волині п’яний водій врізався у маршрутку: постраждала неповнолітня дівчина
Сьогодні, 10:39
 0
У місті на Волині безкоштовно обстежували на гепатити, ВІЛ, рівень цукру. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 10:28
 0
На місці пожежі на Волині виявили тіла двох людей
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8