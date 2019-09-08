З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Луцьку гучне святкування Дня міста, якому цьогоріч виповнилося 936 років, завершилося концертом популярного українського гурту "СКАЙ".
Так, відзначали день народження Луцька впродовж двох днів із насиченою програмою. Зокрема, встигли і організувати велопробіг у вишиванках, і вручити високі відзнаки, у утворити велике серце на Театральному майдані.
Перший день свята завершився мистецьким проєктом «INВЕРСІЯ. Пісня лісу», де кульмінацією стали виступи народної артистки України, прими-балерини Національної опери України Катерини Кухар та прем’єра Національної опери Олександра Стоянова та українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Натомість 5-го вересня ставки зробили на драйв. На проспекті Волі перед головним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки поспостерігати за дійством зібралось декілька тисяч лучан та гостей міста. Їх потішили своїми виступами Сергій Скулинець, Марія Хурсенко, Галина Конах, команда "Замок Любарта", гурт YARA, Garage Drum Show, гурт One Light Inside, Z-Show та Dj Slavniy.
Хедлайнером концерту став улюбленець публіки – гурт "СКАЙ". Зі сцени пролунали знані пісні, як от "Best друг", "Легковажна", "Давай втечемо", "Тебе це може вбити". Лучани та гості міста не стримували емоцій, підтанцьовуючи в такт та підспівуючи солісту.
Наостанок фронтмен гурту Олег Собчук спільно з Марією Хурсенко виконали пісню "Не йди", чим неабияк здивували публіку. Щасливі миті вечора впіймало Інформаційне агентство ВолиньPost.
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Так, відзначали день народження Луцька впродовж двох днів із насиченою програмою. Зокрема, встигли і організувати велопробіг у вишиванках, і вручити високі відзнаки, у утворити велике серце на Театральному майдані.
Перший день свята завершився мистецьким проєктом «INВЕРСІЯ. Пісня лісу», де кульмінацією стали виступи народної артистки України, прими-балерини Національної опери України Катерини Кухар та прем’єра Національної опери Олександра Стоянова та українського композитора, піаніста-віртуоза Євгена Хмари.
Натомість 5-го вересня ставки зробили на драйв. На проспекті Волі перед головним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки поспостерігати за дійством зібралось декілька тисяч лучан та гостей міста. Їх потішили своїми виступами Сергій Скулинець, Марія Хурсенко, Галина Конах, команда "Замок Любарта", гурт YARA, Garage Drum Show, гурт One Light Inside, Z-Show та Dj Slavniy.
Хедлайнером концерту став улюбленець публіки – гурт "СКАЙ". Зі сцени пролунали знані пісні, як от "Best друг", "Легковажна", "Давай втечемо", "Тебе це може вбити". Лучани та гості міста не стримували емоцій, підтанцьовуючи в такт та підспівуючи солісту.
Наостанок фронтмен гурту Олег Собчук спільно з Марією Хурсенко виконали пісню "Не йди", чим неабияк здивували публіку. Щасливі миті вечора впіймало Інформаційне агентство ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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