Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 6 вересня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 635 осіб;

◾️ летальних випадків – 18;

◾️ одужало – 457 осіб.



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 11 283 особи,

◾️ методом ІФА – 1 879 осіб,

◾️ експрес-тестами – 9853 особи.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 298 307 осіб;

◾️ одужало – 2 213 177 осіб;

◾️ летальних випадків – 54 001;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 108 589.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 93 випадки;

Вінницька область – 36 випадків;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 47 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 29 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 56 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 61 випадок;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 10 випадків;

Чернівецька область – 69 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксували 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 62, серед медпрацівників – 8).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 6 вересня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 635 осіб;◾️ летальних випадків – 18;◾️ одужало – 457 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 11 283 особи,◾️ методом ІФА – 1 879 осіб,◾️ експрес-тестами – 9853 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 298 307 осіб;◾️ одужало – 2 213 177 осіб;◾️ летальних випадків – 54 001;◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 108 589.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 93 випадки;Вінницька область – 36 випадків;Волинська область – 35 випадків;Дніпропетровська область – 43 випадки;Донецька область – 12 випадків;Житомирська область – 47 випадків;Запорізька область – 40 випадків;Івано-Франківська область – 29 випадків;Київська область – 20 випадків;Кіровоградська область – 11 випадків;Луганська область – 13 випадків;Львівська область – 56 випадків;Миколаївська область – 19 випадків;Одеська область – 63 випадки;Полтавська область – 3 випадки;Рівненська область – 7 випадків;Сумська область – 28 випадків;Тернопільська область – 61 випадок;Харківська область – 49 випадків;Херсонська область – 24 випадки;Хмельницька область – 3 випадки;Черкаська область – 10 випадків;Чернівецька область – 69 випадків;Чернігівська область – 2 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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