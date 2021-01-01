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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
За добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксували 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 62, серед медпрацівників – 8).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 6 вересня.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 635 осіб;
◾️ летальних випадків – 18;
◾️ одужало – 457 осіб.

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 11 283 особи,
◾️ методом ІФА – 1 879 осіб,
◾️ експрес-тестами – 9853 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 298 307 осіб;
◾️ одужало – 2 213 177 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 001;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 108 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 93 випадки;
Вінницька область – 36 випадків;
Волинська область – 35 випадків;
Дніпропетровська область – 43 випадки;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 47 випадків;
Запорізька область – 40 випадків;
Івано-Франківська область – 29 випадків;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 11 випадків;
Луганська область – 13 випадків;
Львівська область – 56 випадків;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 3 випадки;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 28 випадків;
Тернопільська область – 61 випадок;
Харківська область – 49 випадків;
Херсонська область – 24 випадки;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 10 випадків;
Чернівецька область – 69 випадків;
Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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