Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку станом на 6 вересня 2021 року такий: купівля – 26.793, а продаж – 27.043.
Євро при купівлі становить – 31.691, продажу – 32.156.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.668, продаж – 7.202.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 31.691, продажу – 32.156.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.668, продаж – 7.202.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:14
Лучанка вирізблює картини...на овочах.ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 06:15
Медіа