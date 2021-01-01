вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 6 вересня

Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Курс долара у Луцьку станом на 6 вересня 2021 року такий: купівля – 26.793, а продаж – 27.043.

Євро при купівлі становить – 31.691, продажу – 32.156.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.668, продаж – 7.202.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс гривні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:14
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
«Імена Луцька: до Дня міста презентували серію історичних промороликів.ВІДЕО
Сьогодні, 08:07
Лучанка вирізблює картини...на овочах.ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 06:15
Лучан запрошують до спільного перегляду стрічки видатного Івана Миколайчука
Сьогодні, 04:18
Схожі новини
Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 4 вересня Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку на 4 вересня
04 вересень, 09:58
Курс валют у Луцьку на 3 вересня Курс валют у Луцьку на 3 вересня
03 вересень, 09:27
Євро суттєво подорожчав: курс валют у Луцьку на 2 вересня Євро суттєво подорожчав: курс валют у Луцьку на 2 вересня
02 вересень, 09:22
Курс валют у Луцьку на 1 вересня Курс валют у Луцьку на 1 вересня
01 вересень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 6 вересня
Сьогодні, 09:14
 0
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
 0
«Імена Луцька: до Дня міста презентували серію історичних промороликів.ВІДЕО
Сьогодні, 08:07
 0
Лучанка вирізблює картини...на овочах.ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 06:15
 0
Лучан запрошують до спільного перегляду стрічки видатного Івана Миколайчука
Сьогодні, 04:18
 0
Медіа
відео
1/8