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На Волині за добу виявили 35 нових випадків коронавірусу

На Волині за добу виявили 35 нових випадків коронавірусу
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 35 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Також за добу:
Одужало (осіб) – 5,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 66,
методом ІФА (осіб) – 8,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 55.

Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області:
Луцький район – 14 хворих:
Луцька ОТГ – 6 хворих;
Ківерцівська ОТГ – 1 хворий;
Підгайцівська ОТГ- 1 хворий;
Рожищенська ОТГ – 6 хворих.
Володимир-Волинський район – 6 хворих:
-Локачинська ОТГ – 4 хворих;
-Нововолинська міська ОТГ- 2 хворих.
Камінь-Каширський район – 9 хворих:
-Камінь-Каширська ОТГ -8 хворих;
-Маневицька ОТГ – 1хворий.
Ковельський район – 6 хворих:
-Забродівська ОТГ – 1 хворий;
-Ковельська ОТГ – 3 зворих;
-Ратнівська сільська ОТГ - -1 хворий;
-Турійська ОТГ – 1 хворий.

За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 844 (з них дітей – 3272 та медичних працівників –3651),
одужало ( осіб) – 61 242 (з них дітей – 322732 та медичних працівників –3614),
летальних випадків (осіб) –1 206 (з них медичних працівників –29).

Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 273 951,
методом ІФА (осіб) –184 324.
Вакцинація проти COVID-19

За добу 5 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 691 щеплення. Першою дозою щеплено 210 осоіб та другою дозою – 481 особа.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 98 158 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 76 095 людей.
Загалом проведено 174 253 щеплення.

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Теги: коронавірус, статистика
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