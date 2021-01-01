На Волині за добу виявили 35 нових випадків коронавірусу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 35 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Також за добу:Одужало (осіб) – 5,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснено тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 66,методом ІФА (осіб) – 8,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 55.Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області:Луцький район – 14 хворих:Луцька ОТГ – 6 хворих;Ківерцівська ОТГ – 1 хворий;Підгайцівська ОТГ- 1 хворий;Рожищенська ОТГ – 6 хворих.Володимир-Волинський район – 6 хворих:-Локачинська ОТГ – 4 хворих;-Нововолинська міська ОТГ- 2 хворих.Камінь-Каширський район – 9 хворих:-Камінь-Каширська ОТГ -8 хворих;-Маневицька ОТГ – 1хворий.Ковельський район – 6 хворих:-Забродівська ОТГ – 1 хворий;-Ковельська ОТГ – 3 зворих;-Ратнівська сільська ОТГ - -1 хворий;-Турійська ОТГ – 1 хворий.За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 844 (з них дітей – 3272 та медичних працівників –3651),одужало ( осіб) – 61 242 (з них дітей – 322732 та медичних працівників –3614),летальних випадків (осіб) –1 206 (з них медичних працівників –29).Здійснено тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 273 951,методом ІФА (осіб) –184 324.Вакцинація проти COVID-19За добу 5 вересня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 691 щеплення. Першою дозою щеплено 210 осоіб та другою дозою – 481 особа.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 98 158 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 76 095 людей.Загалом проведено 174 253 щеплення.