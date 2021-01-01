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У місті на Волині безкоштовно обстежували на гепатити, ВІЛ, рівень цукру. РЕЗУЛЬТАТИ

У місті на Волині безкоштовно обстежували на гепатити, ВІЛ, рівень цукру. РЕЗУЛЬТАТИ
Вчора, 5 вересня, у Нововолинську відбувся традиційний "Ярмарок здоров'я", де всім охочими проводили вимірювання артеріального тиску, сатурації, визначення рівня цукру та холестерину, швидкі тести на гепатити та ВІЛ.

Результати обстеження повідомили на сторінці "КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги".

Всього обстежили 170 чоловік. У 14 осіб був виявлений підвищений артеріальний тиск, у 24 осіб - підвищений рівень цукру в крові, у 13 осіб - рівень холестеринну.

Всі пацієнти скеровані до сімейного лікаря на дообстеження та лікування.

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Теги: безкоштовний обстеження, Нововолинськ, результати
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