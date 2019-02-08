вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На місці пожежі на Волині виявили тіла двох людей

На місці пожежі на Волині виявили тіла двох людей
У селі Старі Кошари Ковельського району сталася пожежа. На місці виявили тіла двох людей.

4 вересня о 02:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, інформує ДСНС в області.

Пожежу, що сягнула покрівлі, ліквідували співробітники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста Ковеля – 4-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин. Під час гасіння у будинку виявили тіла двох людей – 67-річної жінки та 33-річного чоловіка.

Внаслідок пожежі знищена покрівля й перекриття, хатні речі та побутова техніка. Причини пожежі й обставини загибелі людей встановлюють. Імовірно, до загорання призвела необережність під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, тіла, Старі Кошари
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині п’яний водій врізався у маршрутку: постраждала неповнолітня дівчина
Сьогодні, 10:39
У місті на Волині безкоштовно обстежували на гепатити, ВІЛ, рівень цукру. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 10:28
На місці пожежі на Волині виявили тіла двох людей
Сьогодні, 10:24
На Волині за добу виявили 35 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:03
На кордоні з Польщею виявили партію ґаджетів Apple майже на 18 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Трагедія на Волині: під час пожежі загинули двоє чоловіків. ФОТО. ОНОВЛЕНО Трагедія на Волині: під час пожежі загинули двоє чоловіків. ФОТО. ОНОВЛЕНО
08 лютий, 2019, 09:45
На Волині внаслідок пожежі жінка отримала опіки всього тіла На Волині внаслідок пожежі жінка отримала опіки всього тіла
Сьогодні, 10:50
Відновлення костелу Святого Миколая: за один день зібрали 18 мільйонів гривень Відновлення костелу Святого Миколая: за один день зібрали 18 мільйонів гривень
05 вересень, 18:14
У Києві горить костел святого Миколая У Києві горить костел святого Миколая
03 вересень, 23:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
Сьогодні, 10:54
 0
На Волині внаслідок пожежі жінка отримала опіки всього тіла
Сьогодні, 10:50
 0
У місті на Волині п’яний водій врізався у маршрутку: постраждала неповнолітня дівчина
Сьогодні, 10:39
 0
У місті на Волині безкоштовно обстежували на гепатити, ВІЛ, рівень цукру. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 10:28
 0
На місці пожежі на Волині виявили тіла двох людей
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8