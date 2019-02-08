На місці пожежі на Волині виявили тіла двох людей
Сьогодні, 10:24
У селі Старі Кошари Ковельського району сталася пожежа. На місці виявили тіла двох людей.
4 вересня о 02:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, інформує ДСНС в області.
Пожежу, що сягнула покрівлі, ліквідували співробітники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста Ковеля – 4-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин. Під час гасіння у будинку виявили тіла двох людей – 67-річної жінки та 33-річного чоловіка.
Внаслідок пожежі знищена покрівля й перекриття, хатні речі та побутова техніка. Причини пожежі й обставини загибелі людей встановлюють. Імовірно, до загорання призвела необережність під час куріння.
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4 вересня о 02:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку, інформує ДСНС в області.
Пожежу, що сягнула покрівлі, ліквідували співробітники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста Ковеля – 4-ої та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин. Під час гасіння у будинку виявили тіла двох людей – 67-річної жінки та 33-річного чоловіка.
Внаслідок пожежі знищена покрівля й перекриття, хатні речі та побутова техніка. Причини пожежі й обставини загибелі людей встановлюють. Імовірно, до загорання призвела необережність під час куріння.
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