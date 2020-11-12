На Волині внаслідок пожежі жінка отримала опіки всього тіла





Повідомлення про пожежу до Служби 101 надійшло о 01:20. Пожежу ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце, інформує ДСНС в області.



Під час пожежі отримала опіки ІІ-ІІІ ступеня усієї поверхні тіла 83-річна пенсіонерка. Жінку госпіталізували до районної лікарні.



Внаслідок пожежі знищені перекриття й покрівля будинку, стіни, хатні речі й побутова техніка. За попередніми даними, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі 5 вересня горів дерев’яний житловий будинок у селі Жмудче Ковельського району.Повідомлення про пожежу до Служби 101 надійшло о 01:20. Пожежу ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце, інформує ДСНС в області.Під час пожежі отримала опіки ІІ-ІІІ ступеня усієї поверхні тіла 83-річна пенсіонерка. Жінку госпіталізували до районної лікарні.Внаслідок пожежі знищені перекриття й покрівля будинку, стіни, хатні речі й побутова техніка. За попередніми даними, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію