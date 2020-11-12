На Волині внаслідок пожежі жінка отримала опіки всього тіла
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Уночі 5 вересня горів дерев’яний житловий будинок у селі Жмудче Ковельського району.
Повідомлення про пожежу до Служби 101 надійшло о 01:20. Пожежу ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце, інформує ДСНС в області.
Під час пожежі отримала опіки ІІ-ІІІ ступеня усієї поверхні тіла 83-річна пенсіонерка. Жінку госпіталізували до районної лікарні.
Внаслідок пожежі знищені перекриття й покрівля будинку, стіни, хатні речі й побутова техніка. За попередніми даними, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.
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Повідомлення про пожежу до Служби 101 надійшло о 01:20. Пожежу ліквідували рятувальники 21-го державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Сільце, інформує ДСНС в області.
Під час пожежі отримала опіки ІІ-ІІІ ступеня усієї поверхні тіла 83-річна пенсіонерка. Жінку госпіталізували до районної лікарні.
Внаслідок пожежі знищені перекриття й покрівля будинку, стіни, хатні речі й побутова техніка. За попередніми даними, до пожежі призвели недоліки конструкції димаря.
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