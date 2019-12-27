У місті на Волині п’яний водій врізався у маршрутку: постраждала неповнолітня дівчина
Сьогодні, 10:39
На вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилася автопригода за участю мікроавтобуса та маршрутного таксі 5 вересня вранці.
Про це інформує ГУНП в області.
За кермом автомобіля Peugeot перебував 19-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, водій зіткнувся із маршрутним таксі Рута, під керуванням 50-річного жителя району, яке рухалося у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди постраждала 16-річна пасажирка Peugeot. Її госпіталізували. Водії та пасажири маршрутки не постраждали.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Правопорушникові загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Триває слідство.
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Про це інформує ГУНП в області.
За кермом автомобіля Peugeot перебував 19-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, водій зіткнувся із маршрутним таксі Рута, під керуванням 50-річного жителя району, яке рухалося у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди постраждала 16-річна пасажирка Peugeot. Її госпіталізували. Водії та пасажири маршрутки не постраждали.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Правопорушникові загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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