У місті на Волині п’яний водій врізався у маршрутку: постраждала неповнолітня дівчина

На вулиці Зимнівській у Володимирі-Волинському трапилася автопригода за участю мікроавтобуса та маршрутного таксі 5 вересня вранці.Про це інформує ГУНП в області.За кермом автомобіля Peugeot перебував 19-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, водій зіткнувся із маршрутним таксі Рута, під керуванням 50-річного жителя району, яке рухалося у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди постраждала 16-річна пасажирка Peugeot. Її госпіталізували. Водії та пасажири маршрутки не постраждали.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Правопорушникові загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Триває слідство.