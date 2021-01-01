На Волині знищили 12 боєприпасів часів Другої світової війни





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



За минулий тиждень працівниками групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області знищено 12 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.



Знешкодження відбулося в Ковельському, Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах області.



Фото – ілюстративне.

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