вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині знищили 12 боєприпасів часів Другої світової війни

На Волині знищили 12 боєприпасів часів Другої світової війни
У трьох районах Волині рятувальники знешкодили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

За минулий тиждень працівниками групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області знищено 12 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Знешкодження відбулося в Ковельському, Володимир-Волинському та Камінь-Каширському районах області.

Фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: боєприпаси, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер знаменитий актор Жан-Поль Бельмондо
Сьогодні, 21:34
«Волинь» поступилася «Оболоні» у 7 турі Першої ліги
Сьогодні, 21:14
На Волині знищили 12 боєприпасів часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку на завтра, 7 вересня
Сьогодні, 20:00
На Харківщині матір місяць не випускала 10-річну доньку з дому
Сьогодні, 19:45
Схожі новини
На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі На Волині сапери знищили 12 боєприпасів, які люди знайшли у лісі
18 серпень, 18:58
На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни
17 серпень, 12:19
Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас Небезпечна знахідка: на Волині чоловік виявив боєприпас
13 серпень, 10:31
На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди На Волині знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни, які знайшли люди
11 серпень, 19:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер знаменитий актор Жан-Поль Бельмондо
Сьогодні, 21:34
 0
«Волинь» поступилася «Оболоні» у 7 турі Першої ліги
Сьогодні, 21:14
 0
На Волині знищили 12 боєприпасів часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:42
 0
Погода в Луцьку на завтра, 7 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
На Харківщині матір місяць не випускала 10-річну доньку з дому
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8