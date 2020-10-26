Збирала гриби у лісі: на Рівненщині жінка опинилася в реанімації через укус змії
Сьогодні, 11:28
У Рівненському районі під час збирання грибів у лісі жінку вкусила змія.
Про це повідомляє ДСНС у Рівненській області.
Зазначають, 5 вересня в лісовому масиві поблизу села Сторожів Рівненського району під час збирання грибів змія вкусила 64-річну жінку.
В стані середньої важкості жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє ДСНС у Рівненській області.
Зазначають, 5 вересня в лісовому масиві поблизу села Сторожів Рівненського району під час збирання грибів змія вкусила 64-річну жінку.
В стані середньої важкості жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ.
Фото - ілюстративне
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