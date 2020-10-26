вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Збирала гриби у лісі: на Рівненщині жінка опинилася в реанімації через укус змії

Збирала гриби у лісі: на Рівненщині жінка опинилася в реанімації через укус змії
У Рівненському районі під час збирання грибів у лісі жінку вкусила змія.

Про це повідомляє ДСНС у Рівненській області.

Зазначають, 5 вересня в лісовому масиві поблизу села Сторожів Рівненського району під час збирання грибів змія вкусила 64-річну жінку.

В стані середньої важкості жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, змія, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вбили чоловіка
Сьогодні, 11:46
У школі в Полтаві дівчина з арбалета стріляла у вчителів: є поранені
Сьогодні, 11:42
Збирала гриби у лісі: на Рівненщині жінка опинилася в реанімації через укус змії
Сьогодні, 11:28
У Луцьку пропонують заборонити їздити на самокатах проїжджою частиною
Сьогодні, 11:10
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
На Рівненщині дівчину під час збирання чорниці вкусила змія На Рівненщині дівчину під час збирання чорниці вкусила змія
03 липень, 14:20
Внаслідок ДТП на Рівненщині троє молодих людей – у реанімації Внаслідок ДТП на Рівненщині троє молодих людей – у реанімації
26 жовтень, 2020, 13:45
На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула
30 березень, 2020, 12:04
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
13 вересень, 2018, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ повідомили, коли можуть ввести локдаун
Сьогодні, 12:32
 0
У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
 0
Чому смарт-квартира у «Kyiv Sky» варта уваги*
Сьогодні, 11:53
 0
У Луцьку вбили чоловіка
Сьогодні, 11:46
 0
У школі в Полтаві дівчина з арбалета стріляла у вчителів: є поранені
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8