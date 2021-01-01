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Чому смарт-квартира у «Kyiv Sky» варта уваги*

Чому смарт-квартира у «Kyiv Sky» варта уваги*
Компанія «Єврохолдінг» постійно змінюється і вдосконалюється, впроваджуючи нововведення, щоб краще забезпечити потреби покупців, а також зробити житло комфортнішим та доступнішим. Саме тому у Луцьку і з’явилися смарт-квартири. Вперше це відбулось у житловому комплексі «DREAM TOWN».

Такі квартири дешевші і функціональніші, тому і отримали схвалення від лучан. Забудовник «Єврохолдінг» також пропонує смарт-квартири і у новому житловому комплексі «Kyiv Sky», що поряд з Київським майданом. Комплекс матиме сучасний благоустрій, якісні панорамні вікна, підземний паркінг, теплий, красивий фасад та сад із сакур. На вибір є площі від 29,8 кв. м.

Однак не кожен знає, в чому особливості такої квартири і кому вона підходить.

Чому смарт-квартира варта уваги

Смарт-квартира – це оптимально продумане планування квартири, в якій при невеликій площі розташовуються всі необхідні для життя предмети. Вперше таке житло створили в США, і за кордоном воно має велику популярність. У смарт-квартирі ви не побачите коридорів, їх зовсім немає. А кожен квадратний метр тут використаний з максимальною користю. Головна особливість смарт-квартири – можливість забезпечити всі потреби сучасної людини в житловому приміщенні за невеликій площі, орієнтовно - 30 кв. м.
Чому смарт-квартира у «Kyiv Sky» варта уваги*

Плюси «Smart»-квартир:

- нижча вартість;
- економічність,
- відсутність втрат тепла;
- швидка окупність при здачі в оренду;
- відсутність перегородок;
- всі квадратні метри використовуються по максимуму;
- мінімальні витрати на ремонт.

Недоліки теж є: великій родині тут буде не комфортно. Тому підходить смарт-квартира для молодої сім’ї без дітей; самотнім людям з дитиною або без; пенсіонерам; студентам, а також молодим людям, які починають самостійне життя. Також цілком комфортно будуть себе почувати люди, які проводять багато часу на роботі або люблять багато подорожувати.

Купити смарт-квартиру однозначно краще та вигідніше, ніж орендувати житло. Навіть якщо у вас немає потрібної суми на купівлю квартири відразу, можна скористатись розтермінуванням платежів від забудовника і виплачувати кошти вже за своє житло.

Якщо вам підходить життя у стилі «smart» і ви вирішили придбати таку квартиру, придивіться до «Kyiv Sky». Будинок має бетонний каркас, теплий та красивий фасад. Квартири здаватимуть з поштукатуреними стінами, чистовою стяжкою, лічильниками, електропроводкою, виводами під сантехніку та каналізацією. У помешканнях встановлять панорамні вікна з 2-камерним склопакетом, 6-камерним профілем та якісні надійні двері, по два на під’їзд безшумних, швидкісних ліфти «MIZUI MITSUBISHI», що спускатимуться у підземний паркінг.

Дізнатись більше про житловий комплекс «Kyiv Sky» можна на сайті kyiv-sky.com.ua або завітати у консультаційний центр yf вул. Рівненській, 4, телефонуйте: 067 442 09 09
Чому смарт-квартира у «Kyiv Sky» варта уваги*




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Теги: Kyiv Sky, Smart»–квартира
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