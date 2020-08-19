«Набираємо обертів»: чому працівники «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» вийшли у центр Луцька з наметом*

Наталія Шевельова

Ольга Воляник

Сергій Кравчук

Геннадій Тарасюк з сином

Фінансовий директор підприємства Маркус Коллау з сім’єю

Вже традиційно працівники луцького заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» разом з усіма лучанами активно святкували День міста. «Крошівці» не лише брали участь у заходах разом зі своїми родинами та насолоджувалися цікавою програмою дводенних святкувань, але й поєднали приємне з корисним та вирішили влаштувати у центрі Луцька рекламно-інформаційну акцію, аби вкотре розповісти про підприємство, яке люблять та яким пишаються.5 вересня працівники заводу «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» влаштували на проспекті Волі локацію, де можна було дізнатися про наявні на підприємстві вакансії та виграти призи.Соціальний працівник заводурозповіла, що наразі підприємство набирає обертів – на повну потужністю відновлюється робота у рамках вже існуючих проектів, а також стартує новий проект, спрямований на співпрацю з компанією ВМW.«Підприємство такого рівня, як наше, не може бути осторонь святкувань. Ми підготували для лучан чимало подарунків та призів. Їх можна отримати, правильно відповівши на декілька запитань про історію та сучасність нашого міста і Волині загалом. Також ми розповідаємо людям про те, яку саме продукцію виготовляють на нашому підприємстві; про наявні вакансії, наші переваги та кар’єрні можливості. Ми хочемо довести, що не обов’язково їхати за кордон, аби отримувати хорошу зарплатню. Добре заробляти можна тут, в Україні, в Луцьку. До того ж, наші працівники часто бувають у закордонних відрядженнях, отримуючи офіційну зарплатню та відрядні кошти. Підприємства групи КроШу є по сьому світу, наразі їх сорок. Тому у наших працівників є великі можливості кар’єрного росту. Про це ми сьогодні й говоримо людям», – розповіла Наталія Шевельова.Її колега, фахівець з підбору персоналудодала, що нині на підприємстві – 4 тисячі працівників. Утім, потреба в кадровому ресурсі – значна. Зокрема, шукають комплектувальників проводів, людей, які збиратимуть електричні бортові мережі на автомобілів ВМW.«Нині ми шукаємо людей і на існуючі проекти, і на новий. Аби запустити одну лінію, треба приблизно 300 людей. На проекті ліній може бути 4-6. Нині нам потрібні працівники для виробництва – це і у відділ виробництва (комплектувальники проводів), і у відділ логістики (завантажувачі і вивантажувачі)», – зауважила Ольга Воляник. За її словами, на сайті підприємства є уся актуальна інформація щодо вільних робочих місць.Чи не найактивнішими учасниками вікторини, влаштованої «Кромбергом», став лучанин, який прийшов на святкування Дня міста з двома своїми дітьми, а також братом, який приїхав в Луцьк з іншого міста. Чоловік разом з дітьми завзято відповідав на усі запитання про своє рідне місто. Каже, про підприємство знає добре, оскільки там працюють близькі йому люди, й пишається, що таке є саме у Луцьку.Його 9-річна донькавиграла кепку, 6-річний син– ручку та прапорець.«Нам дуже сподобалося. Були цікаві запитання про наше місто. Ми з татом і братом майже на всі знали відповіді», – поділилася враженнями дівчинка.Протягом усього дня біля намету «Кромберга» ні де було яблуку впасти. Люди підходили, цікавилися роботою, брали участь у конкурсах та вигравали призи. Знавці історії відповідали на запитання про Луцьк, любителі помалювати – зображали на папері свою мрію, пов’язану з рідним містом.Лучанинз сином не лише взяли участь у вікторині та виграли призи, але й активно цікавилися вакансіями та перевагами працевлаштування на заводі.«Зацікавився не так для себе, як для свого брата. Взяв інформаційні матеріали, передам йому. Думаю, брат піде туди на співбесіду і маю надію, що працюватиме», – прокоментував чоловік.Зауважимо, що завод «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» працює у Луцьку вже понад 15 років. Нині це – одне з найпотужніших підприємств не лише на Волині, а й в Україні загалом.