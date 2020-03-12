У Луцьку вбили чоловіка
Сьогодні, 11:46
У суботу, 4 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка у Луцьку.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Виїхавши на місце події, поліцейські виявили тіло 39-річного мешканця Нововолинська з колото-різаними ранами тулуба, голови, шиї; біля нього лежали два ножі. Відомості одразу ж зареєстрували в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Під час першочергових слідчих дій та огляду місця у приміщенні правоохоронці виявили одяг зі слідами крові ймовірного підозрюваного.
Окрім померлого, у квартирі перебував його товариш, 51-річний лучанин. Встановили, що на грунті неприязних відносин він і наніс удари ножем в різні частини тіла померлому. Після чого зняв забруднений кров’ю одяг, переодягнувся та викликав працівників поліції.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Виїхавши на місце події, поліцейські виявили тіло 39-річного мешканця Нововолинська з колото-різаними ранами тулуба, голови, шиї; біля нього лежали два ножі. Відомості одразу ж зареєстрували в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Під час першочергових слідчих дій та огляду місця у приміщенні правоохоронці виявили одяг зі слідами крові ймовірного підозрюваного.
Окрім померлого, у квартирі перебував його товариш, 51-річний лучанин. Встановили, що на грунті неприязних відносин він і наніс удари ножем в різні частини тіла померлому. Після чого зняв забруднений кров’ю одяг, переодягнувся та викликав працівників поліції.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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