У Луцьку вбили чоловіка





Про це



Виїхавши на місце події, поліцейські виявили тіло 39-річного мешканця Нововолинська з колото-різаними ранами тулуба, голови, шиї; біля нього лежали два ножі. Відомості одразу ж зареєстрували в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Під час першочергових слідчих дій та огляду місця у приміщенні правоохоронці виявили одяг зі слідами крові ймовірного підозрюваного.



Окрім померлого, у квартирі перебував його товариш, 51-річний лучанин. Встановили, що на грунті неприязних відносин він і наніс удари ножем в різні частини тіла померлому. Після чого зняв забруднений кров’ю одяг, переодягнувся та викликав працівників поліції.



Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 4 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка у Луцьку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Виїхавши на місце події, поліцейські виявили тіло 39-річного мешканця Нововолинська з колото-різаними ранами тулуба, голови, шиї; біля нього лежали два ножі. Відомості одразу ж зареєстрували в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Під час першочергових слідчих дій та огляду місця у приміщенні правоохоронці виявили одяг зі слідами крові ймовірного підозрюваного.Окрім померлого, у квартирі перебував його товариш, 51-річний лучанин. Встановили, що на грунті неприязних відносин він і наніс удари ножем в різні частини тіла померлому. Після чого зняв забруднений кров’ю одяг, переодягнувся та викликав працівників поліції.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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