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У Луцьку вбили чоловіка

У Луцьку вбили чоловіка
У суботу, 4 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка у Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили тіло 39-річного мешканця Нововолинська з колото-різаними ранами тулуба, голови, шиї; біля нього лежали два ножі. Відомості одразу ж зареєстрували в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час першочергових слідчих дій та огляду місця у приміщенні правоохоронці виявили одяг зі слідами крові ймовірного підозрюваного.

Окрім померлого, у квартирі перебував його товариш, 51-річний лучанин. Встановили, що на грунті неприязних відносин він і наніс удари ножем в різні частини тіла померлому. Після чого зняв забруднений кров’ю одяг, переодягнувся та викликав працівників поліції.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото - ілюстративне

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Теги: поліція, Луцьк, вбивство
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