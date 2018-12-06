У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
У Луцьку 4 серпня водій з ознаками сп’яніння для уникнення відповідальності пропонував патрульним 5550 гривень неправомірної вигоди.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
На вулиці Ковельській патрульні зупинили транспортний засіб Volkswagen Passat, водій якого перетнув подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки, чим порушив ПДР.
Поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, 25-річний чоловік відмовився в присутності двох свідків.
Під час складання адміністративних матеріалів, керманич почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду з метою уникнення відповідальності. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він не реагував та надав неправомірну вигоду у сумі 5550 гривень.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Щодо водія вартові порядку склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
На вулиці Ковельській патрульні зупинили транспортний засіб Volkswagen Passat, водій якого перетнув подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки, чим порушив ПДР.
Поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, 25-річний чоловік відмовився в присутності двох свідків.
Під час складання адміністративних матеріалів, керманич почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду з метою уникнення відповідальності. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він не реагував та надав неправомірну вигоду у сумі 5550 гривень.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Щодо водія вартові порядку склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У МОЗ повідомили, коли можуть ввести локдаун
Сьогодні, 12:32
У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
Чому смарт-квартира у «Kyiv Sky» варта уваги*
Сьогодні, 11:53
У Луцьку вбили чоловіка
Сьогодні, 11:46
Медіа