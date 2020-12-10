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У МОЗ повідомили, коли можуть ввести локдаун

У МОЗ повідомили, коли можуть ввести локдаун
Найближчим часом Україну чекає перехід у “жовту зону”, а можливий локдаун слід чекати не раніше листопада.

Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає УНН.

“Зараз ситуація дійсно погіршується у переважній кількості областей, і ми вже бачимо що найближчим часом Україна все ж таки вийде з „зеленої зони“ і ми будемо вимушені запровадити „жовту зону“, де будуть більш жорсткі обмеження по відвідуванню масових заходів або спортивних залів. Але кожна нова зона — „жовта“ або „помаранчева“, покликана не допустити тотального локдауну в країні, переходу до „червоної“ зони”, — сказав Кузін.

За словами головного санлікаря, наразі Україна використовує адаптивний карантин, при якому МОЗ враховує дуже багато показників.

Так, якщо один з цих показників погіршується, то є встановлені часові рамки, протягом якого часу він має погіршуватись, щоб Україна перейшла на наступний рівень, зазначив Кузін.

З його слів, зараз ситуація говорить про те, що найближчим часом Україна скоріш за все перейде на “жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки.

На питання про те, чи не уникнути локдауну в Україні, Кузін відповів: “Моє переконання що ні, але якщо ми будемо казати про „червоний“ рівень епіднебезпеки, то на моє переконання він буде не раніше аніж листопад”.

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Теги: локдаун, пандемія, МОЗ
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