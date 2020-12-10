У МОЗ повідомили, коли можуть ввести локдаун





Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає



“Зараз ситуація дійсно погіршується у переважній кількості областей, і ми вже бачимо що найближчим часом Україна все ж таки вийде з „зеленої зони“ і ми будемо вимушені запровадити „жовту зону“, де будуть більш жорсткі обмеження по відвідуванню масових заходів або спортивних залів. Але кожна нова зона — „жовта“ або „помаранчева“, покликана не допустити тотального локдауну в країні, переходу до „червоної“ зони”, — сказав Кузін.



За словами головного санлікаря, наразі Україна використовує адаптивний карантин, при якому МОЗ враховує дуже багато показників.



Так, якщо один з цих показників погіршується, то є встановлені часові рамки, протягом якого часу він має погіршуватись, щоб Україна перейшла на наступний рівень, зазначив Кузін.



З його слів, зараз ситуація говорить про те, що найближчим часом Україна скоріш за все перейде на “жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки.



На питання про те, чи не уникнути локдауну в Україні, Кузін відповів: “Моє переконання що ні, але якщо ми будемо казати про „червоний“ рівень епіднебезпеки, то на моє переконання він буде не раніше аніж листопад”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчим часом Україну чекає перехід у “жовту зону”, а можливий локдаун слід чекати не раніше листопада.Про це сказав головний санітарний лікар Українив ефірі “Сніданку з 1+1”, передає УНН. “Зараз ситуація дійсно погіршується у переважній кількості областей, і ми вже бачимо що найближчим часом Україна все ж таки вийде з „зеленої зони“ і ми будемо вимушені запровадити „жовту зону“, де будуть більш жорсткі обмеження по відвідуванню масових заходів або спортивних залів. Але кожна нова зона — „жовта“ або „помаранчева“, покликана не допустити тотального локдауну в країні, переходу до „червоної“ зони”, — сказав Кузін.За словами головного санлікаря, наразі Україна використовує адаптивний карантин, при якому МОЗ враховує дуже багато показників.Так, якщо один з цих показників погіршується, то є встановлені часові рамки, протягом якого часу він має погіршуватись, щоб Україна перейшла на наступний рівень, зазначив Кузін.З його слів, зараз ситуація говорить про те, що найближчим часом Україна скоріш за все перейде на “жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки.На питання про те, чи не уникнути локдауну в Україні, Кузін відповів: “Моє переконання що ні, але якщо ми будемо казати про „червоний“ рівень епіднебезпеки, то на моє переконання він буде не раніше аніж листопад”.

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