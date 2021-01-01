Якщо ви ще не знайшли квартиру мрії, завітайте у «Dream Town»*





Чим особливий квартал «Dream Town»



- Сучасні архітектурні рішення. Це яскраві фасади зі стильним геометричним сюжетом. Це панорамні вікна з високими показниками енергоощадності та шумоізоляції.



- Планування квартир, де в пріоритетах – індивідуальні потреби людини. Запропоновані забудовником планування продумані до дрібниць, базуються на досвіді та зворотньому зв’язку від мешканців. Також для ідеальної персоналізації квартири є можливість індивідуального перепланування під час будівництва, що суттєво економить кошти під час ремонту.



- Оптимальна комплектація квартир: є все, що потрібно для старту ремонту (індивідуальне опалення, за бажанням мешканців – тепла підлога, надійні якісні двері, штукатурка та стяжка, лічильники, електрика та каналізація).



- Велике подвір’я. Завдяки квартальній забудові ми отримуємо великий міжбудинковий простір, який забудовник облаштовує згідно з сучасними тенденціями. Уже частково висадженні дерева, багаторічні кущі та квіти, розставлені вуличні меблі. Облаштовуються трендові альпійські гірки. А біля 4 будинку облаштовують зелений сквер.



- Орієнтація на діток. Майданчики цікаві та розвиваючі, з якісних довговічних матеріалів. Подвір’я безпечне та затишне.



- Підземний паркінг. Має величезні переваги для сучасного життя: подвір’я для відпочинку, а авто у безпеці та якісно збережене.



- Активні перші поверхи, де розміщені комерційні площі. Тобто у мешканців у пішій доступності будуть магазини та сервіси для комфортного життя, не стихійні прибудовані, а виконані в єдиному архітектурному ансамблі комплексу з великими вікнами-вітринами та доглянутою територію.



Як придбати квартиру



Завітайте у консультаційний центр «Dream Town», що розміщений на вулиці Привокзальній, 10, тел: 099 327 27 27. Менеджери допоможуть обрати варіанти і планувань, і поверху, і вигляду з вікон. Також при купівлі можна скористатись програмою розтермінування платежів до 24 місяців від забудовника. Запитуйте про акції та знижки. Знижки на постійній основі діють для тих, хто купує дві квартири одночасно (- 100 грн/м2 на другу квартиру, меншу за площею), молодих сімей (1-й рік одруження), учасників АТО, багатодітних сімей (більше 3-х дітей).



Ознайомитись з планування можна на сайті комплексу



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житловий квартал «Dream Town» компанія «Єврохолдінг» розпочала будувати 3 роки тому. За цей час повністю збудовані два будинки, де щасливі мешканці роблять ремонт та вже проживають. У третьому будинку мурують вже сьомий поверх. А четвертий будинок на стадії завершення – здійснюють облаштування внутнішнього простору загального користування та благоустрій території. Цього літа стартувало будівництво ще двох будинків – 5-го та 6–го. Всього квартал буде налічувати 7 будинків.- Сучасні архітектурні рішення. Це яскраві фасади зі стильним геометричним сюжетом. Це панорамні вікна з високими показниками енергоощадності та шумоізоляції.- Планування квартир, де в пріоритетах – індивідуальні потреби людини. Запропоновані забудовником планування продумані до дрібниць, базуються на досвіді та зворотньому зв’язку від мешканців. Також для ідеальної персоналізації квартири є можливість індивідуального перепланування під час будівництва, що суттєво економить кошти під час ремонту.- Оптимальна комплектація квартир: є все, що потрібно для старту ремонту (індивідуальне опалення, за бажанням мешканців – тепла підлога, надійні якісні двері, штукатурка та стяжка, лічильники, електрика та каналізація).- Велике подвір’я. Завдяки квартальній забудові ми отримуємо великий міжбудинковий простір, який забудовник облаштовує згідно з сучасними тенденціями. Уже частково висадженні дерева, багаторічні кущі та квіти, розставлені вуличні меблі. Облаштовуються трендові альпійські гірки. А біля 4 будинку облаштовують зелений сквер.- Орієнтація на діток. Майданчики цікаві та розвиваючі, з якісних довговічних матеріалів. Подвір’я безпечне та затишне.- Підземний паркінг. Має величезні переваги для сучасного життя: подвір’я для відпочинку, а авто у безпеці та якісно збережене.- Активні перші поверхи, де розміщені комерційні площі. Тобто у мешканців у пішій доступності будуть магазини та сервіси для комфортного життя, не стихійні прибудовані, а виконані в єдиному архітектурному ансамблі комплексу з великими вікнами-вітринами та доглянутою територію.Завітайте у консультаційний центр «Dream Town», що розміщений на вулиці Привокзальній, 10, тел: 099 327 27 27. Менеджери допоможуть обрати варіанти і планувань, і поверху, і вигляду з вікон. Також при купівлі можна скористатись програмою розтермінування платежів до 24 місяців від забудовника. Запитуйте про акції та знижки. Знижки на постійній основі діють для тих, хто купує дві квартири одночасно (- 100 грн/м2 на другу квартиру, меншу за площею), молодих сімей (1-й рік одруження), учасників АТО, багатодітних сімей (більше 3-х дітей).Ознайомитись з планування можна на сайті комплексу https://dream-town.com.ua/ Зверніть увагу на 3 та 5 будинок, тут наразі найбільший вибір квартир.Щоб дізнатись більше про нерухомість Луцька, підписуйтесь на телеграм канал t.me/novobudovy_lutsk

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