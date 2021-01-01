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Лучанка у підвалі будинку знайшла ящик з боєприпасами

Лучанка у підвалі будинку знайшла ящик з боєприпасами
Предмети, схожі на патрони, жінка знайшла у підвалі будинку за місцем проживання. Небезпечну знахідку лучанка передала правоохоронцям.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

У суботу, 4 вересня, до поліції звернулась 32-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що у підвалі багатоповерхівки, де вона проживає, виявила картонну коробку, можливо з боєприпасами.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Предмети, схожі на патрони калібру 7,62 у кількості 14 штук правоохоронці вилучили.

Їх направлять на дослідження. Перевірка триває.
Лучанка у підвалі будинку знайшла ящик з боєприпасами


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Теги: боєприпаси, Луцьк, поліція
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