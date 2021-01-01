Лучанка у підвалі будинку знайшла ящик з боєприпасами





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



У суботу, 4 вересня, до поліції звернулась 32-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що у підвалі багатоповерхівки, де вона проживає, виявила картонну коробку, можливо з боєприпасами.



На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Предмети, схожі на патрони калібру 7,62 у кількості 14 штук правоохоронці вилучили.



Їх направлять на дослідження. Перевірка триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предмети, схожі на патрони, жінка знайшла у підвалі будинку за місцем проживання. Небезпечну знахідку лучанка передала правоохоронцям.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.У суботу, 4 вересня, до поліції звернулась 32-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що у підвалі багатоповерхівки, де вона проживає, виявила картонну коробку, можливо з боєприпасами.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Предмети, схожі на патрони калібру 7,62 у кількості 14 штук правоохоронці вилучили.Їх направлять на дослідження. Перевірка триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію